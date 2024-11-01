Trabajamos muy poco: la clasificación de horas trabajadas muestra cómo Alemania se está quedando atrás (ALE)

Alemania debe volver a trabajar más, exigió esta semana el nuevo canciller federal Friedrich Merz. Las cifras le dan la razón, como muestra un nuevo análisis del Instituto de la Economía Alemana (IW): en Alemania se trabaja mucho menos que en la mayoría de los demás países.
Los neoliberales no quieren que se mantenga la productividad bajando las horas trabajadas, lo que quieren es que trabajemos 1.000h y produzcamos como 1.000.000 h, eso es lo que hace que se les ponga dura como mástil de velero bergantin, ni viagra ni hostias.
En Alemania se ha desatado un debate sobre las jornadas laborales. Friedrich Merz opina que los alemanes podrían volver a trabajar un poco más, lo que ha suscitado una fuerte oposición. Sin embargo, un análisis del IW basado en datos de la OCDE da la razón al canciller: según este, en 2023, un alemán en edad de trabajar, es decir, entre 15 y 64 años, trabajó una media de 1036 horas. Un griego trabajará una media de 1172 horas, un polaco 1304 horas. En Nueva Zelanda, que… » ver todo el comentario
De nuevo, los únicos que se desloman son los que no han heredado.