Trabajamos muy poco: la clasificación de horas trabajadas muestra cómo Alemania se está quedando atrás (ALE)

Alemania debe volver a trabajar más, exigió esta semana el nuevo canciller federal Friedrich Merz. Las cifras le dan la razón, como muestra un nuevo análisis del Instituto de la Economía Alemana (IW): en Alemania se trabaja mucho menos que en la mayoría de los demás países.

| etiquetas: alemania , merz , horas de trabajo semanal , aumento
#1 cunaxa
Los demás trabajamos demasiado y cobramos poco.
WcPC #8 WcPC
#1 Ahora es culpa de los trabajadores que les volaran el gaseoducto y se metieran en una guerra comercial estúpida con su proveedor de materias primas...
Heni #5 Heni *
NO, nosotros deberíamos trabajar las misma horas que los alemanes, punto. El objetivo es la productividad, es decir trabajar 1h y producir como 1.000 antes, no se trata de trabajar 1.000h, acabar reventando y con problemas X o Y y bajar la productiviad hasta rendir como 1h :shit: .

Los neoliberales no quieren que se mantenga la productividad bajando las horas trabajadas, lo que quieren es que trabajemos 1.000h y produzcamos como 1.000.000 h, eso es lo que hace que se les ponga dura como mástil de velero bergantin, ni viagra ni hostias.
RoterHahn #3 RoterHahn
Traducción de Deepl.
En Alemania se ha desatado un debate sobre las jornadas laborales. Friedrich Merz opina que los alemanes podrían volver a trabajar un poco más, lo que ha suscitado una fuerte oposición. Sin embargo, un análisis del IW basado en datos de la OCDE da la razón al canciller: según este, en 2023, un alemán en edad de trabajar, es decir, entre 15 y 64 años, trabajó una media de 1036 horas. Un griego trabajará una media de 1172 horas, un polaco 1304 horas. En Nueva Zelanda, que…   » ver todo el comentario
have_a_nice_day #9 have_a_nice_day
Cuidado con Alemania que estos cabrones les baja dos puntos el PIB e invaden Polonia
Sabbath #7 Sabbath
Me faltan manos para contar los alemanes que conozco que trabajan a media jornada porque han heredado un pisito.
De nuevo, los únicos que se desloman son los que no han heredado.
Andreham #2 Andreham
¿Y cuánto trabaja el señor Merz?
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
menos oktoberfest y mas arbeit, tantas decadas postureando y va a resultar que ademas de mentirosillos son unos zanganos :popcorn: :troll:
#10 Klamp
Que abra bares como aquí, ya verás como suben las horas (y baja el rendimito por hora también)
dark_soul #4 dark_soul
No deberíamos trabajar nada. El problema es que vivimos en un sistema en que necesitamos dinero para comprar cosas. Si tuviéramos esas cosas sin trabajar no necesitaríamos dinero. Serías rico solo por hacer algo que te gusta y se te da bien
