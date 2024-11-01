Los trabajadores de Sargadelos se quedan a las puertas de la fábrica: "El dueño los ha tomado como rehenes"

Los empleados de la emblemática fábrica de Sargadelos en Cervo continúan este lunes sin poder acceder a sus puestos de trabajo, después de que el propietario, Segismundo García, presentara un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) por supuesta "fuerza mayor" que la Xunta de Galicia rechazó rápidamente. Los trabajadores, que se presentaron puntualmente a las 7:00 de la mañana como cada jornada laboral, permanecieron a la expectativa frente a las instalaciones cerradas mientras crece la incertidumbre sobre su futuro laboral