Los trabajadores de Sargadelos se quedan a las puertas de la fábrica: "El dueño los ha tomado como rehenes"

Los trabajadores de Sargadelos se quedan a las puertas de la fábrica: "El dueño los ha tomado como rehenes"

Los empleados de la emblemática fábrica de Sargadelos en Cervo continúan este lunes sin poder acceder a sus puestos de trabajo, después de que el propietario, Segismundo García, presentara un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) por supuesta "fuerza mayor" que la Xunta de Galicia rechazó rápidamente. Los trabajadores, que se presentaron puntualmente a las 7:00 de la mañana como cada jornada laboral, permanecieron a la expectativa frente a las instalaciones cerradas mientras crece la incertidumbre sobre su futuro laboral

elparches #1 elparches
En declaraciones a la agencia Europa Press, representantes de los sindicatos CIG, UGT y Comisións Obreiras (CCOO) cargaron contra el dueño de la planta cervense y afirmaron que este se encuentra de viaje. García tenía previsto viajar a Londres este lunes y este martes, unas vacaciones que decidió no anular a pesar de la situación de la fábrica, según indicó Lois Neto (CIG), representante comarcal del sindicato.
