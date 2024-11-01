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Los trabajadores municipales pueden faltar cuatro días sin baja y cobrando el sueldo íntegro

Los trabajadores municipales pueden faltar cuatro días sin baja y cobrando el sueldo íntegro

El gobierno de Sanz modifica el régimen de ausencias al puesto de trabajo del personal funcionario y laboral por causa médica que no da lugar a incapacidad temporal

| etiquetas: trabajadores , municipales , faltar , cuatro , cobrando , sueldo , íntegro
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17 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
#1 woke *
que les den el sueldo, se queden en su casa y dejen de molestar
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Postmeteo #11 Postmeteo
#1 Por experiencia, no se da baja pero se necesita nota del médico.
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#8 Sigo_intentandolo
#7 sin baja... si se necesita reposo, pues como todos los trabajadores... se le da la baja y arreglado...
Ahora tu colega de la privada te puede dar cuatro días de "reposo"...
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#9 ldoes
#8 Dime una ley y te digo como alguien puede aprovecharse de ella. Cualquier ley.
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#15 Sigo_intentandolo
#9 pero esta es obscenamente clara.

Tengo discusiones constantes defendiendo lo publico y me sacan "el abuso de los funcionarios "... y es que esto es indefendible.
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josde #17 josde
#8 Los trabajadores por cuenta ajena si es enfermedad los tres primeros días de baja no cobran nada y hasta el día 20 solo el 60% luego ya pasa al 75%.
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NoPracticante #3 NoPracticante
El titular es sensacionalista. A mí en la empresa (privada) también me ha dado el médico de cabecera días sin baja.
2 K 24
#5 woke
#3 cobrando o sin cobrar?
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NoPracticante #13 NoPracticante
#5 pues si te digo la verdad ni lo miré.
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Nihil_1337 #14 Nihil_1337
#5

- amo, ¡ese negro tiene un caballo!
- que pasa, ¿quieres tu también un caballo?
- ¿para que voy a querer yo un caballo, amo? ¡Lo que quiero es que ese negro no lo tenga!
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#16 Sigo_intentandolo
#14 no, no es cierto. Yo quiero que si alguien necesita reposo se le de la baja y sea para todo el mundo igual.

Joder, es que esta noticia lo tiene todo para ser tópico "funcionario" "andalucia" "no trabajar sin baja"...:wall: :wall: :wall:
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#6 woke
Jésica Rodríguez sabía esto?
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ChingPangZe #10 ChingPangZe
Yo también y no soy funcionario.
1 K 16
#2 ldoes
Este deberá acreditar la asistencia sanitaria y especificar, en su caso, la recomendación de reposo, debiendo coincidir los días de ausencia efectiva con la prescripción facultativa.

Y más de uno estará indignadísimo con que el trabajador repose cuando el médico le recomiende reposar.
1 K 15
#4 woke
#2 sin baja
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#7 ldoes
#4 recomendación de reposo
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Postmeteo #12 Postmeteo
#4 Se llaman convenios colectivos. Y suele ser 4 dias AL AÑO
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menéame