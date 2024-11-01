Los trabajadores municipales pueden faltar cuatro días sin baja y cobrando el sueldo íntegro

El gobierno de Sanz modifica el régimen de ausencias al puesto de trabajo del personal funcionario y laboral por causa médica que no da lugar a incapacidad temporal
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Ahora tu colega de la privada te puede dar cuatro días de "reposo"...
Tengo discusiones constantes defendiendo lo publico y me sacan "el abuso de los funcionarios "... y es que esto es indefendible.
- amo, ¡ese negro tiene un caballo!
- que pasa, ¿quieres tu también un caballo?
- ¿para que voy a querer yo un caballo, amo? ¡Lo que quiero es que ese negro no lo tenga!
Joder, es que esta noticia lo tiene todo para ser tópico "funcionario" "andalucia" "no trabajar sin baja"...
Y más de uno estará indignadísimo con que el trabajador repose cuando el médico le recomiende reposar.