edición general
1 meneos
2 clics

Trabajadores de Correos denuncian la falta de personal y realizan parones diarios como protesta

Los carteros: los nuevos "esclavos". Si has notado que los servicios de Correos están tardando más de lo habitual, no es una imaginación: son las consecuencias de la falta de personal que continúan denunciando empleados del servicio postal. La empresa tiene la obligación, salvo en circunstancias extraordinarias, de repartir todos los días laborables en todos los domicilios según la ley del servicio postal universal, lo cual según el sindicato CGT se está incumpliendo.

| etiquetas: correos , precariedad , spu , empresa , pública , huelga , barajas , alameda
1 0 0 K 6 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 6 actualidad
Andreham #2 Andreham
Siempre han ido de culo, es normal cuando tu presidente en vez de ser un funcionario que busca mejorar el servicio es un CEO que se comporta como si fuera una empresa privada, es decir, exprimiendo a los currelas.
0 K 8
dark_soul #1 dark_soul
Yo pensaba que eso ya lo hacían para "desayunar"
0 K 7

menéame