edición general
15 meneos
58 clics
Una trabajadora discapacitada del Palacio de la Zarzuela lleva a juicio a la Casa Real por acoso laboral

Una trabajadora discapacitada del Palacio de la Zarzuela lleva a juicio a la Casa Real por acoso laboral

Juicio sin precedentes contra la Casa Real por posible acoso laboral contra una trabajadora en el Palacio de la Zarzuela. La empleada, limpiadora al servicio de la reina emérita Sofía con más de tres décadas en el puesto y una discapacidad física reconocida desde 2022, ha llevado a juicio a la Casa Real, a Patrimonio Nacional y a una de sus superioras por acoso laboral y vulneración de varios de sus derechos fundamentales.

| etiquetas: casa real , trabajadora , discapacitada , juicio
12 3 0 K 161 actualidad
7 comentarios
12 3 0 K 161 actualidad
Andreham #3 Andreham
Siendo servicio de la realeza lo que tiene que dar es gracias de la oportunidad de limpiarle la casa a la reina emérita.

Ojalá más familiares de sangre azul viviendo del cuento, se lo merecen por haber nacido.
1 K 28
BastardWolf #4 BastardWolf *
#3 es mas, deberia trabajar gratis o incluso pagando ella, porque imaginate la de puertas (puertas de servicio, que las delanteras son solo para señoritos) que puede abrirte esas referencias en el cv, haber trabajado para la reina!
1 K 25
tul #6 tul
#5 tranquilizate antes de escribir y lee lo que has puesto antes de darle a enviar que no se te entiende nada.
1 K 19
tul #2 tul *
le deseo mucha suerte pero dudo mucho que en este pais exista algun juez con lo que hay que tener para enfrentarse a la mafia borbonica y a todos los retrasados que les rien sus putas gracias. Quizas recurriendo y recurriendo hasta llegar a los tribunales europeos pueda obtener algo que recuerde a la justicia.
0 K 12
#5 PerritaPiloto
#2 ¿Que mafia borbónica? En este caso de inciana si superior y subsidiariamente supongo que a la Casa Real. Es posible que lo gane. Otra cosa sería culpar a la Famila Real directamente, aunque sabiendo como es esta gente. El asunto ya ha explotado, así que en lugar de presionar al abogado de la denunciante, o al juez, cosa quenoodian haber hecho antes, es mucho más feliz decapitar a la acosadora.
0 K 9
Jaime131 #1 Jaime131
Me parece genial que denuncie, pero me temo que no conseguirá nada.
0 K 11
alcama #7 alcama
Recordemos otros casos:

La candidata de Podemos en Asturias denuncia maniobras del partido para apartarla con una denuncia de acoso laboral
www.elmundo.es/espana/2023/04/04/642be3f0fc6c83855e8b459d.html


Una concejal de Podemos en Rivas denuncia a su candidata por "acoso laboral y discriminación"
www.elmundo.es/madrid/2023/05/25/646f231be4d4d80f188b4579.html
1 K -3

menéame