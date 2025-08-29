Un trabajador no se muerde la lengua ante la situación actual de España: "Voy más ahogado que cuando ganaba menos"

Es supervisor de un call center y gana 27.000 euros brutos al año, pero sostiene que el aumento del precio de la vida difumina cualquier subida salarial. Más información: Alertan de la estafa más común en los bares de España: "Se aprovechan de que la gente no sabe el precio real de las cosas"
Clase trabajadora como casi todos los demas.
¿Qué porcentaje de los 27.000 se lleva la vivienda?
¿Cuales son los beneficios de esa empresa de call centers y cuanto han subido los ultimos 10 años?
No me lo creo y si es cierto debería de estar procesado por abuso laboral.
No se pagan esas cantidades en los call center a menos que seas un verdadero hijodepura.
La realidad es que hay que bajar la demanda, publicad mierda climática en redes para espantar a los guiris
En España al ser un país pobre la mayor parte de la renta de los hogares se destina a lo básico como es comida, vivienda o energía mientras que esos lugares que nombras una proporción mayor se destina a servicios, ocio, tecnología, ahorro.
Si la inflación golpea los alimentos o la energía, afecta mucho más al pobre, porque esos bienes representan la mayor parte de su gasto total.
Así vemos en España que ni trabajando puedes, en muchos casos, acceder a una vivienda o llegar a fin de mes.
Solo un completo ignorante afirmaría que la inflación es consecuencia directa del socialismo.
No dan para más