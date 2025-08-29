edición general
Un trabajador no se muerde la lengua ante la situación actual de España: "Voy más ahogado que cuando ganaba menos"

Un trabajador no se muerde la lengua ante la situación actual de España: "Voy más ahogado que cuando ganaba menos"

Es supervisor de un call center y gana 27.000 euros brutos al año, pero sostiene que el aumento del precio de la vida difumina cualquier subida salarial. Más información: Alertan de la estafa más común en los bares de España: "Se aprovechan de que la gente no sabe el precio real de las cosas"

NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
El dinero se lo llevan rentistas que viven de paguitas sin trabajar
PaulSciarra #16 PaulSciarra
#4 la culpa es de los rentistas, no de los políticos que fríen a impuestos a los trabajadores y les condenan al paro
#18 yukatan
#16 habia que fundir a impuestos a los rentistas y 1000 pajaros de un tiro
capitan__nemo #9 capitan__nemo
"Muchos trabajadores, teóricamente de clase media, notan este incremento. Un ejemplo es el de un supervisor de un call center"
Clase trabajadora como casi todos los demas.

¿Qué porcentaje de los 27.000 se lleva la vivienda?

¿Cuales son los beneficios de esa empresa de call centers y cuanto han subido los ultimos 10 años?
Asimismov #8 Asimismov *
... supervisor de un call center y gana 27.000
No me lo creo y si es cierto debería de estar procesado por abuso laboral.
No se pagan esas cantidades en los call center a menos que seas un verdadero hijodepura.
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
#0 la entradilla no se hace así, si hay información de otra noticia no tienes que incluirla en la entradilla.
Pertinax #2 Pertinax *
GENOCIDIOOOOORRRLLLL.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los que quieren hacer pasta con la especulación te dirán que "hay que aumentar la oferta"

La realidad es que hay que bajar la demanda, publicad mierda climática en redes para espantar a los guiris
Andreham #5 Andreham
Bueno, aún más ahogado irías si cobrases 600 euros.
elsnons #12 elsnons
No os preocupéis . Vuelven las fragonetas grafiteadas para abaratar la cesta de la compra.
oso_poliamoroso #15 oso_poliamoroso
Hay que mantener bajas las ganancias excesivas.
#19 yukatan
#17 osea que tu explicación es que en España hay inflación por el socialismo, pero donde no hay socialismo hay inflación porque patatas, pero que les da igual.....:wall:
Sandilo #7 Sandilo
Se llama inflación y es la consecuencia directa del socialismo.
oso_poliamoroso #10 oso_poliamoroso
#7 debe haber sociatas gobernando por todo el planeta, porque no es exclusivo de España.
#20 yukatan
#10 da igual.. me da que ha venido a hablar de su librox
Paltus #11 Paltus
#7¿Y como explicas la inflación en Países Bajos o en Reino Unido?
Sandilo #17 Sandilo *
#11 Porque a un inglés o a un neerlandés les da igual ya que apenas lo notan .

En España al ser un país pobre la mayor parte de la renta de los hogares se destina a lo básico como es comida, vivienda o energía mientras que esos lugares que nombras una proporción mayor se destina a servicios, ocio, tecnología, ahorro.

Si la inflación golpea los alimentos o la energía, afecta mucho más al pobre, porque esos bienes representan la mayor parte de su gasto total.

Así vemos en España que ni trabajando puedes, en muchos casos, acceder a una vivienda o llegar a fin de mes.
txillo #13 txillo
#7 la ignorancia y la bandera de España van de la mano, no falla.
eldarel #21 eldarel
#7 Te recomiendo leer algún libro de Macroeconomía y de Historia económica.
Solo un completo ignorante afirmaría que la inflación es consecuencia directa del socialismo.
Professor #3 Professor
Eso el PSOE lo resuelve fácilmente. Subir el SMI a 2500€.
PaulSciarra #14 PaulSciarra
#3 Eso el PSOE lo resuelve fácilmente. Subir el SMI a 2500€.

No dan para más xD xD xD
