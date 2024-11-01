“Trabaja para nosotros o muere”: Israel asesina a familias prominentes de Gaza por negarse a colaborar [EN]

El Shin Bet contactó a los representantes de las familias Bakr y Dughmush, quienes permanecen en sus hogares en la ciudad de Gaza. El informe indica que tendrían la tarea de enfrentarse a Hamás y proporcionar información de inteligencia al ejército israelí. Tras la negativa de estas familias a cooperar con los agentes del Shin Bet, las fuerzas israelíes lanzaron una serie de ataques sobre las viviendas habitadas pertenecientes a miembros de estas familias y clanes.