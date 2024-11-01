“Trabaja para nosotros o muere”: Israel asesina a familias prominentes de Gaza por negarse a colaborar [EN]

El Shin Bet contactó a los representantes de las familias Bakr y Dughmush, quienes permanecen en sus hogares en la ciudad de Gaza. El informe indica que tendrían la tarea de enfrentarse a Hamás y proporcionar información de inteligencia al ejército israelí. Tras la negativa de estas familias a cooperar con los agentes del Shin Bet, las fuerzas israelíes lanzaron una serie de ataques sobre las viviendas habitadas pertenecientes a miembros de estas familias y clanes.
| etiquetas: genocidio , israel , colaboradores , ocupación , gaza , sionismo
Lo mismo vale para la comparación de que Hamas haya asesinado gente en la calle, bien por ellos (o dicho de otra forma era lo esperable de esa basura), son terroristas. Israel por contra debería atenerse a unos estándares éticos y morales más elevados que eso, cosa que no hacen.
www.meneame.net/story/hamas-ejecuta-plena-calle-tres-gazaties-acusados
Nadie ha dicho que Hamás no sea un grupo terrorista