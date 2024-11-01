edición general
“Trabaja para nosotros o muere”: Israel asesina a familias prominentes de Gaza por negarse a colaborar [EN]

El Shin Bet contactó a los representantes de las familias Bakr y Dughmush, quienes permanecen en sus hogares en la ciudad de Gaza. El informe indica que tendrían la tarea de enfrentarse a Hamás y proporcionar información de inteligencia al ejército israelí. Tras la negativa de estas familias a cooperar con los agentes del Shin Bet, las fuerzas israelíes lanzaron una serie de ataques sobre las viviendas habitadas pertenecientes a miembros de estas familias y clanes.

isaac.hacksimov #2 isaac.hacksimov *
Toca desconocer el estado genocida, cerrar embajadas, sancionar a países que les colaboran e incautar sus cuentas negocios y propiedades.
#6 Toponotomalasuerte
#2 toca democratizarlos.
frankiegth #1 frankiegth *
Es posible que esas familias tuvieran mucho dinero, pero aún tenian más dignidad. Por cada inocente que asesinan todos y cada uno de ellos se encuentran un paso mucho más cerca de un tribunal que los juzgue y condene por sus despreciables actos.
Sr.No #7 Sr.No *
#5 Hamas es un grupo terrorista. Israel se supone que es un estado, además democrático, por lo que no deberían intentar equipararse o igualarse a los terroristas.

Lo mismo vale para la comparación de que Hamas haya asesinado gente en la calle, bien por ellos (o dicho de otra forma era lo esperable de esa basura), son terroristas. Israel por contra debería atenerse a unos estándares éticos y morales más elevados que eso, cosa que no hacen.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#7 No se puede discutir lo que dices, pero el hecho es que nuestro ex presidente es un idiota
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Habrá lista de espera, porque hay indicios de que Hamás a esa gente también la trata adecuadamente si les encuentra colaborando
Sr.No #4 Sr.No
#3 Hamas son terroristas, si tu estándar de oro para compararte son terroristas deberías revisar tus aspiraciones y métodos.
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#4 Yo hablaba de alternativas y consecuencias
Nadie ha dicho que Hamás no sea un grupo terrorista
