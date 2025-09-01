Un total de 56 personas se sentarán en el banquillo por presunta corrupción en el curso judicial valenciano 2025-2026

Las supuestas corruptelas de Sergio Blasco en el Hospital General, el caso Aido, la pieza de los contratos de Cultura del caso Taula y la presunta ocultación de bienes de Carlos fabra son las causas que inician la vista oral los próximos meses.
| etiquetas: valencia , corrupción , pp , taula , aído , blasco , fabra
"En los últimos 46 años, han entrado 88 políticos en Soto del Real y 87 eran del PP"
El partido político más corrupto de Europa occidental, que acumula al menos tres sentencias firmes como organización por corrupción donde ha sido condenado como partícipe a título lucrativo, que suma innumerables sentencias individuales a sus dirigentes, mantiene con mano de hierro y brazo en alto su liderato.
Enhorabuena a los premiados.
Es acojonante.
Es en serio, mucha mas gente sabia de esto, hasta amigos y familiares, y aun asi se permite, lo ven normal
Acabo de leer otra noticia donde en Roquetas de Mar en Almeria un loco le corta el cuello a su mujer... porque es normal de donde viene y no le ve problema
Si, comparo ambas cosas porque son temas culturales netamente