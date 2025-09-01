edición general
Un total de 56 personas se sentarán en el banquillo por presunta corrupción en el curso judicial valenciano 2025-2026

Las supuestas corruptelas de Sergio Blasco en el Hospital General, el caso Aido, la pieza de los contratos de Cultura del caso Taula y la presunta ocultación de bienes de Carlos fabra son las causas que inician la vista oral los próximos meses.

Kantinero
Valencia es un chiste de comunidad, solo os falta que vuelva la hiena Camps que ya le echa el aliento en el cogote a Mazón
karakol
Vista la lista de los casos, aquí sería aplicable aquella frase de Rufián...

"En los últimos 46 años, han entrado 88 políticos en Soto del Real y 87 eran del PP"

El partido político más corrupto de Europa occidental, que acumula al menos tres sentencias firmes como organización por corrupción donde ha sido condenado como partícipe a título lucrativo, que suma innumerables sentencias individuales a sus dirigentes, mantiene con mano de hierro y brazo en alto su liderato.

Enhorabuena a los premiados.
Supercinexin
#3 Hostia es que de las 56 personas todo son PePeros y empresarios asociados... salvo Mònica Oltra y unos funcionarios acusados (sin pruebas ningunas, recordemos) en el Lawfare que Cristina Seguí y José Luis Roberto, fundador de España-2000 y famoso abogado fascista valenciano, mantienen contra ella. Juicios que ni siquiera deberían celebrarse, como digo, ya que no existe ni el más mínimo indicio de delito ni prueba alguna. Se basan simplemente en las denuncias de militantes de derechas y ya.

Es acojonante.
reithor
Lo dicen como si se trataran de personas particulares, adoptandonel discurso de otros compis
Mauro_Nacho
El PP como es un problema de fuente de corrupción, tiene que cambiar el PP para que haya una verdadera alternativa. La democracia con el partido más importante de oposición lleno de corruptelas hace que la alternancia sea un verdadero problema. Que el PP sea tan corrupto no ayuda al PSOE. Hay una dejadez total en el PP ante la corrupción.
kastanedowski
Se me figura mas bien tema cultural... uno es un accidente y excepción, dos ya no, ahora 50...

Es en serio, mucha mas gente sabia de esto, hasta amigos y familiares, y aun asi se permite, lo ven normal

Acabo de leer otra noticia donde en Roquetas de Mar en Almeria un loco le corta el cuello a su mujer... porque es normal de donde viene y no le ve problema

Si, comparo ambas cosas porque son temas culturales netamente
