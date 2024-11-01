edición general
10 meneos
20 clics
Un total de 13 cachorros de lince salen adelante esta temporada de cría en Doñana

Un total de 13 cachorros de lince salen adelante esta temporada de cría en Doñana

Se trata de una temporada que está registrando "resultados muy positivos"

| etiquetas: linces , en , doñana
8 2 0 K 104 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 104 actualidad
elgranpilaf #1 elgranpilaf
A este paso van a nacer más linces que niños en España :troll:
1 K 14
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Tranquilos.
Ya estamos montando grupos armados adhoc.
0 K 7

menéame