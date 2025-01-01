Torrente 6 es de Vox: la derecha se indigna

Se ha filtrado Torrente 6: Torrente presidente, y algunos ya lo presentan como “de VOX”. Analizamos por qué el partido ficticio “Nox” recuerda a la ultraderecha, cómo reaccionan sus simpatizantes en redes, y por qué la saga de Torrente sigue siendo un imán de polémica. Santiago Segura parece jugar con todos: izquierda, derecha y trolls, mientras los memes y cameos vuelven a disparar la imaginación de los fans.
Y , apesad de ello, de VOX.
Los de la productora si saben lo que hacen, están a filtrar un chascarrillo o sugerencia de que habrá cosas que hagan gracia a los de NOX para llenar salas como nunca.
No hay que analizar mucho, el nombre ficticio es NOX, todo parecido con VOX es casualidad (ironía).