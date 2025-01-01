edición general
9 meneos
84 clics

Torrente 6 es de Vox: la derecha se indigna

Se ha filtrado Torrente 6: Torrente presidente, y algunos ya lo presentan como “de VOX”. Analizamos por qué el partido ficticio “Nox” recuerda a la ultraderecha, cómo reaccionan sus simpatizantes en redes, y por qué la saga de Torrente sigue siendo un imán de polémica. Santiago Segura parece jugar con todos: izquierda, derecha y trolls, mientras los memes y cameos vuelven a disparar la imaginación de los fans.

| etiquetas: torrente , vox , ultraderecha , cine
8 1 5 K 44 ocio
10 comentarios
8 1 5 K 44 ocio
Comentarios destacados:    
Apotropeo #4 Apotropeo
Torrente es franquista, policía, machista , imbécil .
Y , apesad de ello, de VOX.

:troll:
3 K 34
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#4 Estoy seguro de q si existiera, q no existe, un policia machista, imbecil y/o racista, no votaria a Vox pq Vox no son eso., q va.
5 K 61
Apotropeo #8 Apotropeo
#7 cuando uses el sarcasmo pon un muñequito , que aquí hay gente falta de empatía.
:-D
1 K 18
Suigetsu #9 Suigetsu
#7 Se deben pensar los de Vox que este tipo de gente suelen votar a PACMA o algo :shit:
0 K 10
#5 brandao *
#2 No creo que sea lo mismo la noticia que un video análisis del Macías Tovar. Lo digo sin menear, le eché un ojo y tampoco aporta nada nuevo al tema.

Los de la productora si saben lo que hacen, están a filtrar un chascarrillo o sugerencia de que habrá cosas que hagan gracia a los de NOX para llenar salas como nunca.
0 K 8
#1 lordban
"Analizamos por qué el partido ficticio “Nox” recuerda a la ultraderecha"

No hay que analizar mucho, el nombre ficticio es NOX, todo parecido con VOX es casualidad (ironía).
1 K 10
meneandro #3 meneandro
Segura ha medrado porque ha sabido aprovecharse del tirón mediático de las polémicas que generaban sus pelis y de ser amiguete de todo el mundo, de cualquier pelaje y condición. No sé de qué se sorprende nadie y tampoco dudo que, una vez vista la peli, los que siempre han tomado de modelo a Torrente lo eleven aún más a los altares. Porque la peli va a reflejar casi con toda seguridad aquello que querrían ver esta gente hecho realidad. Un Trump con rasgos árabes pero español y muy español y con caspa y mucha caspa.
0 K 10
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
buena jugada por Segura, asegura mucha mas audiencia y por lo tanto taquilla :troll:
0 K 8
Metabarón #10 Metabarón
No sé sentían tan identificados con Torrente? Pues ahí tenéis, chistes con patas.
0 K 7

menéame