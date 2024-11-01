edición general
1 meneos
25 clics

De la torre de cristal inclinada a la escultura del pez dorado: la obra más icónica de Frank Gehry [Eng]  

Frank Gehry, una fuerza provocadora y creativa en la arquitectura que murió a los 96 años, estuvo detrás de algunos de los edificios más intrigantes del mundo.

| etiquetas: frank gehry , galería
1 0 0 K 20 Arquitectura
sin comentarios
1 0 0 K 20 Arquitectura

menéame