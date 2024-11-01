·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7042
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
5549
clics
Menéame cumple 20 años
3922
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
2548
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
3052
clics
"Me pone veros enfadados": el espectáculo machista de un diputado de Ayuso que le perseguirá para siempre
más votadas
607
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
431
La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves
482
Escándalo con una gestora privada de salud por funcionar tal y como se supone que debe funcionar una gestora privada de salud
358
Miles de jóvenes protestan en Alemania en contra del regreso de la mili
387
Crisis en Revuelta, la rama juvenil de VOX, entre denuncias de desvío de los fondos recaudados para las víctimas de la dana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
25
clics
De la torre de cristal inclinada a la escultura del pez dorado: la obra más icónica de Frank Gehry [Eng]
Frank Gehry, una fuerza provocadora y creativa en la arquitectura que murió a los 96 años, estuvo detrás de algunos de los edificios más intrigantes del mundo.
|
etiquetas
:
frank gehry
,
galería
1
0
0
K
20
Arquitectura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
Arquitectura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente