Too Good To Go, la app que vende la comida sobrante de supermercados y restaurantes 3veces más barata y en pack sorpresa  

Era noche cerrada en Copenhague y los cinco cenaban en un buffet libre. La hora de cierre se acercaba y los responsables del local comenzaron a retirar las bandejas, aún bastante llenas de comida en perfectas condiciones, y a tirar su contenido a la basura. Kilos y kilos de alimentos que, al no ser vendidos a lo largo del día, se iban directamente al vertedero y sembraron el germen de Too Good To Go, aplicación que los cinco amigos que presenciaron aquel despilfarro crearon para tratar de evitar que escenas así se volviesen a repetir.