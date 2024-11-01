Toni Nadal muy crítico con la actitud que tienen muchos españoles a la hora de trabajar: «la gente de hoy en día no suele ir al límite»

Una de las claves de su éxito profesional ha sido aplicar la frase «me gusta el trabajo», «en la vida lo principal es el trabajo», dijo asegurando que le hace «sentir útil» y le da «un cierto sentido» a lo que hace a diario. También valoró la falta de implicación de muchos españoles: «me extraña que vivamos en un país donde parece que trabajar está denostado», subrayado la importancia de trabajar y lamentando la falta de interés de muchos por ganarse la vida: «para algunos parece que el trabajo es un castigo del Señor».