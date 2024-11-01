edición general
10 meneos
42 clics

Toni Nadal muy crítico con la actitud que tienen muchos españoles a la hora de trabajar: «la gente de hoy en día no suele ir al límite»

Una de las claves de su éxito profesional ha sido aplicar la frase «me gusta el trabajo», «en la vida lo principal es el trabajo», dijo asegurando que le hace «sentir útil» y le da «un cierto sentido» a lo que hace a diario. También valoró la falta de implicación de muchos españoles: «me extraña que vivamos en un país donde parece que trabajar está denostado», subrayado la importancia de trabajar y lamentando la falta de interés de muchos por ganarse la vida: «para algunos parece que el trabajo es un castigo del Señor».

| etiquetas: españa , trabajo , toni nadal , tenis , entrenador
8 2 1 K 84 actualidad
16 comentarios
8 2 1 K 84 actualidad
Comentarios destacados:      
Eibi6 #3 Eibi6
Que raro, un millonario de cuna que pudo hacer de su hobby profesión diciendo como debe vivir la gente que tiene que madrugar y trabajar en curros de mierda
14 K 164
Dragstat #7 Dragstat
#3 añado que además dedicándose a un sector, con todos mis respetos, totalmente accesorio. El ocio está muy bien pero es lo primero que sobra cuando las cosas vienen mal dadas. Durante la pandemia por ejemplo, los trabajadores sanitarios y mucha gente con trabajos de mierda, y que odian, fueron los que nos sacaron las castañas del fuego. Nadie necesitaba un entrenador de tenis por entonces.
5 K 60
#1 DonaldBlake
Ni soporta los latigazos como la gente de antes.
4 K 49
fareway #4 fareway *
Este será como los de VOX, proclamando "la España que madruga" y siempre son los últimos en llegar al Congreso.
2 K 41
woody_alien #6 woody_alien
#4 Eso el día que van.
0 K 12
Gry #2 Gry
¿de hoy en día? Creo recordar de la escuela que trabajar en España ya estaba mal visto hasta en el Siglo de Oro. xD
2 K 36
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
Cuando los sueldos vayan al limite (superior) la gente quizas empiece a trabajar al limite
Es sorprendente como un buen salario puede motivar al trabajador.
2 K 35
fofito #13 fofito
Cuando mi jefe me valore y pague al limite yo volveré a esforzarme al limite.
Cuesta,pero el tiempo y los palos enseñan.
2 K 29
#9 Grahml *
Bla bla bla. Sí.

Un señor con una academia de tenis como otros tantos que, al cruzarse con su sobrino, le empuja para cumplir el sueño que él mismo nunca alcanzó. Resultado: el sobrino termina con más lesiones y tics que la madre que lo parió, y con los dedos de los pies casi para ser amputados..

Sí, acabaron siendo millonarios él, la familia y todos alrededor gracias al esfuerzo y talento del sobrino. Pero eso no significa que tengamos que adorar cada cuñadez que sueltan (incluyo a Rafael…   » ver todo el comentario
0 K 20
#8 Sigo_intentandolo
Claro.... porque limpiarle los cristales en club de tenis tiene que ser mi pasión y darlo todo trabajando horas gratis para realizarme mientras cobro el sueldo mínimo que solo me permite vivir en un colchón en un salón compartido.


Será gentuza!!!! Necesitamos un tío de la vara de verdad.
1 K 18
The_Ignorator #15 The_Ignorator
#8 Si no llegas a millonario es que no te has esforzado lo suficiente limpiando cristales, no los has limpiado al limite y así te va
0 K 11
Fj_Bs #10 Fj_Bs
Claro no es crítico con la actitud que tienen muchos EMPRESARIOS a la hora de PAGAR SUELDOS DINOS :
1 K 17
volandero #14 volandero *
Aterriza, Toni, que tu éxito profesional viene de la suerte infinita de tener un sobrino que es de los mejores tenistas de la historia. Si lo llego a entrenar yo con mis huevos toreros, a lo mejor no es top 3 histórico, pero top 5 seguro. Y ahora podría dar lecciones de vida al populacho, eso sí.
0 K 11
Galero #12 Galero
Será porque no son tenistas
0 K 10
Glidingdemon #11 Glidingdemon
Parece que lo dice un tipo que se ha deslomado trabajando de sol a sol, es como cuando esto mismo lo dice Santivago o su amigo frigodedo. Dos madrugadores de desayuno.
0 K 8
Dragstat #16 Dragstat
#11 si la gente trabajase de sol a sol tendríamos poco tiempo para el ocio. Por ejemplo para practicar o seguir lo que ocurre en el mundo del tenis, que es lo que le ha hecho millonario. Debería pedir trabajar menos de hecho.
0 K 20

menéame