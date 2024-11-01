Toni Cantó se estrena en À Punt con un programa sobre el "feminismo en crisis" con Juan Soto Ivars y Lucía Etxebarria

El primer programa de 'El debat' sentará en una mesa de discusión a la filósofa trans Elisabeth Duval, la presidenta de OK Diario Pilar Rodríguez Losantos, la responsable de Alanna, Xelo Álvarez y la periodista María Claver.
| etiquetas: toni cantó , á punt , debate , feminismo , soto ivars , etxebarría
"No es magia, son tus impuestos" pero de manual.
La Televisión Valenciana como en los mejores tiempos de Canal 9 recogiendo la escoria mediática y darles pagitas que en otros sitios no se plantearía.
TeleAyuso tiene a Naranjo. Ahora en Valencia tienen a este trío. Junto a los toros, quedará una cadena que no la verán ni ellos mismos.
Recuerdo ahí a valenciano-parlantes ser entrevistados en castellano.
¿ Os imagináis que en telecastilla el moderador se negará a hablar la lengua propia ?
Por cierto y a colación de la "oficina del español", el enfermo de camps en sus delirios intentó promover la "Ciudad del Castellano" en Castellón, que sería del Castellono, digo yo...