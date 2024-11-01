edición general
Toni Cantó se estrena en À Punt con un programa sobre el "feminismo en crisis" con Juan Soto Ivars y Lucía Etxebarria

Toni Cantó se estrena en À Punt con un programa sobre el "feminismo en crisis" con Juan Soto Ivars y Lucía Etxebarria

El primer programa de 'El debat' sentará en una mesa de discusión a la filósofa trans Elisabeth Duval, la presidenta de OK Diario Pilar Rodríguez Losantos, la responsable de Alanna, Xelo Álvarez y la periodista María Claver.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Haces un debate sobre el feminismo en crisis y pones de moderador a un tiparraco que no pagaba la pensión de sus hijos y que estaba en contra de las teles públicas hasta que se quedó en el paro, a otro tiparraco que ha escrito un libro sobre denuncias falsas y a una loca terfa a la que nadie le hace caso ya...¡Normal que el feminimo esté el crisis!
Ankor #4 Ankor *
Esto es un autentico.
"No es magia, son tus impuestos" pero de manual.

La Televisión Valenciana como en los mejores tiempos de Canal 9 recogiendo la escoria mediática y darles pagitas que en otros sitios no se plantearía.
TeleAyuso tiene a Naranjo. Ahora en Valencia tienen a este trío. Junto a los toros, quedará una cadena que no la verán ni ellos mismos.
#12 pirat
#4 Ya cortaron el cable de emisión a hachazos la última vez...
Dene #7 Dene
Santa Maradonna!!!  media
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Si con estos programas cómicos, con payasos de primera, no veáis claro a quien votar....yo ya no entiendo nada.
#5 Suleiman
Las paguitas....
autonomator #8 autonomator
Motosierras y lanzallamas.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Hostia, vaya nido de víboras.
#14 pirat
#3 telemandril
#10 pirat
En teoría... el objetivo de la televisión autonómica era normalizar el uso del Valencià...
Recuerdo ahí a valenciano-parlantes ser entrevistados en castellano.
¿ Os imagináis que en telecastilla el moderador se negará a hablar la lengua propia ?
Por cierto y a colación de la "oficina del español", el enfermo de camps en sus delirios intentó promover la "Ciudad del Castellano" en Castellón, que sería del Castellono, digo yo...
#15 pirat
Y luego que si los valenciano-parlantes nos quejamos por vicio...
Black_Txipiron #16 Black_Txipiron
para lo liberales que son, lo que les gusta chupar de la teta publica.
#6 cybermouse
Madre del amor hermoso :-D ¿Y Jesulin?...¿Es que no piensan llevar a ningun experto? :troll:
#9 vituwaf
Estais todos usando la impresionante solidez intelectual de Toni Cantó para intentar no mirar las críticas al feminismo que hace otra persona.
#13 Khanbaliq
¿Esto es una nueva temporada de Hotel Glam?
Rokadas98 #11 Rokadas98
Qué tres patas de la banqueta no me lo puedo creer. :tinfoil:
