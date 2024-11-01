Tommy Robinson fue absuelto del cargo de terrorismo por negarse a dar acceso a su teléfono a la policía (ENG)

El activista de extrema derecha Tommy Robinson ha sido declarado inocente de un delito de terrorismo tras negarse a dar acceso a la policía a su teléfono en julio de 2024. El hombre de 42 años, que fue acusado bajo su nombre real Stephen Yaxley-Lennon, fue detenido por agentes en el Túnel del Canal de la Mancha en Folkestone. La policía declaró que sospecharon de las respuestas vagas de Robinson sobre sus planes de viaje. Los agentes confiscaron su iPhone y le pidieron el PIN, pero él se negó, argumentando que el dispositivo contenía material p