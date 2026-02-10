Tomás y Valiente: un cruel asesinato y miles de manos blancas  

Un reportaje de Josema Jiménez, con la narración de Aimar Bretos, reconstruye el atentado con el que ETA acabó con la vida de Francisco Tomás y Valiente. 14 de febrero de 1996. Alrededor de las 10:45 de la mañana. En su despacho de la cuarta planta de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Francisco Tomás y Valiente habla por teléfono con su amigo el catedrático de Filosofía del Derecho Elías Díaz. La semana anterior, Tomás y Valiente no había acudido a su clase de Historia del Derecho por una afección pulmonar