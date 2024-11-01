Tomás Gálvez removió a fiscales que investigan a Juan José Santiváñez y otros casos relacionados al Ejecutivo

El último jueves, el fiscal de la Nación interino removió a los fiscales Luis Ballón, Eloy Páucar y Hernán Mendoza. El último estuvo encargado de sustentar la solicitud de suspensión temporal contra el propio Tomás Gálvez. Andy Carrión consideró que habría "un evidente conflicto de intereses" El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez realizó varios cambios importantes al interior del Ministerio Público, a solo tres días de ser designado en el cargo por la Junta de Fiscales Supremos (JFS), tras la suspensión temporal de Delia Espinoza. En s