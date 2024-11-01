Si todos los países tienen deuda, ¿A quién le deben? Explicado con plátanos  

Mono aburrido escrolea en TikTok. Aparece video de Juan Ramón Platanayo que dice que Plataña tiene deuda desorbitada con otras junglas, pero que otras junglas no son mejores. También tienen deuda desorbitada. se pregunta, "Si todas junglas endeudadas, ¿a quién le deben dinero?" sube veloz a rama de árbol, mira por ventana su troncomóvil aparcado abajo. Vienen monos de otra selva a llevarse rama y ruedas de troncomóvil. Cerebro de no entiende esquema Ponci global. Matemáticas no cuadran en cabeza de Si todos deben, alguien tiene que cobrar.
| etiquetas: deuda , platanos
He aguantado 30 segundos.
Resumen: nadie cobra pq el dinero es una ilusion. Lo q te hace trabajar es la deuda.
Y si no trabajas tu ni trabajara nadie, pues un poco peor, asi q deja de mirar chorradas en youtube