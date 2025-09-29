Todos los misterios de Michaelina Wautier: los desnudos masculinos que cambiaron la historia del arte

Durante siglos los expertos consideraron que El triunfo de Baco, la obra maestra de Michaelina Wautier, una pintora barroca del siglo XVII, no podía haber sido ejecutada por una mujer. Primero, porque pensaban que era un cuadro demasiado grande y complejo para que hubiese sido encargado a una artista en aquella época, mucho menos con un tema mitológico y, sobre todo, porque mostraba desnudos masculinos realizados claramente—por la minuciosidad anatómica—en un estudio con modelos reales, lo que parecía imposible para una mujer en el siglo XVII..
