¿Por qué todos mis servidores tienen un archivo vacío de 8 GB? [ENG]

En muchas máquinas Linux, y de otros tipos, cuando los discos se llenan suele ser algo un tanto difícil de detectar y de recuperar rápidamente. ¿Puedes ampliar el disco en cuestión de minutos? Normalmente, no. ¿Qué borras cuando el disco está lleno? Lo que no sirva. ¿Seguro que eso que pretendes borrar no sirve? El truco está en que si tienes un archivo que sabes que no sirve, lo puedes borrar para ganar tiempo y buscar otra solución. [Vía Microsiervos ].