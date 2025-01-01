LaLiga ha convertido el inicio de temporada en una pesadilla digital: bloquea todo para proteger el negocio del fútbol

Parecía inevitable, y así ha sido: Ha vuelto el fútbol, y con él, los bloqueos de IPs de LaLiga en España. El viernes comenzó la temporada 2025/26, y desde entonces numerosos usuarios han podido comprobar cómo se han iniciado también esos bloqueos indiscriminados y masivos de IPs. La pesadilla no parece tener solución a la vista. Las consecuencias se repiten: todo tipo de sitios web legítimos quedan inaccesibles durante horas.