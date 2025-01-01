LaLiga ha convertido el inicio de temporada en una pesadilla digital: bloquea todo para proteger el negocio del fútbol

Parecía inevitable, y así ha sido: Ha vuelto el fútbol, y con él, los bloqueos de IPs de LaLiga en España. El viernes comenzó la temporada 2025/26, y desde entonces numerosos usuarios han podido comprobar cómo se han iniciado también esos bloqueos indiscriminados y masivos de IPs. La pesadilla no parece tener solución a la vista. Las consecuencias se repiten: todo tipo de sitios web legítimos quedan inaccesibles durante horas.
De nuevo incumplen la ley de telecomunicaciones mostrando un mensaje falso. Tienen la obligacion legal de indicar que la web esta bloqueada y por que motivo, sin embargo siguen mostrando un mensaje generico. Hay varias sentencias en contra pero da igual, son bloqueos buenos y las telecos no solo siguen haciendo lo mismo sino que cada vez con mas descaro.
LOS TURISTAS Y EXPATS NO PUEDEN TRABAJAR EN ESPAÑA MIENTRAS HAY FUTBOL
De esta manera espantamos turistas y obligamos al estado a actuar para no perder guiris y turistas porque no pueden conectarse a su trabajo, web...
Hay que hacer de cada conflicto con los de arriba un problema para los guiris y la gente de fuera, y aquí ganamos
Son soluciones que están en manos del consumidor. No hay muchas más cuando el s7bnormal del juez le ha dado la razón a los gerifaltes de la Liga.
Hacer boicot a lo que esté en manos del consumidor es lo que más daño directo y pre$$$$ión puede hacer.
Hoy es laliga, pero mañana sera otro y al siguiente otro y al siguiente otro, si esto no se para a nivel legislativo y hay penas duras, cambiar de proveedor no va a servir de nada.
Claro, pero ese es el tema, ¿cómo consigues cambiarlo a nivel legislativo? Ahora mismo hoy por hoy los propios deficientes mentales de los jueces le están dando la razón a los
magnatesmangantes de La Liga.
La vía práctica es ejercer presión como consumidores. Cuando el $$$ está en juego, afectando a muchas más empresas grandes, ahí es fácil que todos se pongan de acuerdo en mandar al guano a los de La Liga.
Cuando hay presión económica por medio la cosa suele ir más rapidita.
Oye, si funciona lo de recurrir (de momento nada) genial, pero viendo la estupidez supina de los jueces, la presión económica es lo que está en la mano directa de la gente y que puede servir justamente para conseguir esos cambios legislativos entre otras cosas.
Claro que no, por eso yo no he afirmado eso en ningún momento. Pero los grandes ISPs están ENCANTADO con la medida de Tebas. Y son los que pueden presionar precisamente para que se acaba esta pantomima.
#22 No veo fútbol, ni pirata ni legal.
#23 Pues no lo sé, pregúntales a ellos por qué siguen usando ISPs que les bloquean. De paso, pregúntales a los consumidores por qué siguen en compañías eléctricas que les cobran el triple por Kw que las pequeñas. Yo que se.
A ver, yo he entendido cuál era tu razonamiento. Tendría sentido si los grandes ISPs estuvieran simplemente pasando por el aro de una petición directa de La Liga, o de algún cese y desista. Pero hay que meter en la ecuación que existe una orden judicial que le faculta a ello y obliga tanto a grandes como a pequeños. La fuga de clientes no generaría la necesidad de presionar para acabar con la medida (que es potestad de un juez), sino que generaría presión para que se aplicara la medida por quienes no la están aplicando.
En síntesis, el truco es el siguiente:
El titular de los derechos acude a un Juzgado honesto, imparcial y preocupado, como no podía ser de otra forma, por la defensa de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.
Ahí plantea una demanda, no contra quien considera infractor de esos derechos (Cloudflare o los usuarios que hacen uso ilícito de sus servicios), sino contra los operadores de telecomunicaciones que dan acceso a internet,
BIBA LA LIBERTÁ, LAS CAÑAS, EL FURBOL Y LOS TOROS! EA!
Resumiendo, que moverse a operadores pequeños no va a provocar que los grandes empiecen a hacer caso omiso de una orden judicial, sólo provocará que a los pequeños también les tiren de las orejas. La solución a esto debe pasar por lo legal.
Luego a llorar por las esquinas.
Sólo te estoy explicando que las páginas esas que te funcionan ahora, no te van a funcionar cuando haya liga española, que es cuando empiezan los bloqueos. Y que si coincide la F1 o las motos con la liga española, tendrás problemas. Nada más.
Si quieres también pelisflixhd2 también con Mozilla hay tienes todas las plataformas y películas, no se lo digas a nadie.
- Ni repos de linux
- Ni descargar cores en retroarch
- Ni paginas completamente arbitrarias
- Ni hacer "npm install [programa random]"
Ayer tuve que instalar una VPN para actualizar mi puto sistema operativo y seguir trabajando.
Esto es de locos, y lo peor es que cloudflare YA HA PERDIDO la causa abierta que tenía contra la liga. No hay nada que hacer, tragar y punto, hasta que hagan ilegales las VPN
Y lo peor, mi IPTV funciona perfectamente.
He contestado un "ohhhh noooo... eso no... no...." cómplice, que sonase a "sé que es mentira... y lo has prometido! ". Se ha notado la risa. Le he contado toda la historia completa sin rodeos, obviamente lo saben, están hasta el culo de la historia y tendrán orden de no "confesar". Esta vez se supone me han tomado nota de todo al pie de la letra y me rellamarán para decirme algo que no sea penoso.
Hay que cuanto menos, incordiar con esto, pero a incordiar a los operadores no: a la compañía.
Gracias por menear. Estoy en mi 2ª llamada con LOWI, en la primera, me mintieron (jurando que lowi no bloquea IPs y punto. Nerviosa la compañera. No deben permitirles confesar).
Los responsables de esto deberían, aparte de sancionados, ser apartados de esos cargos e inabilitarles para ellos permanentemente.