LaLiga ha convertido el inicio de temporada en una pesadilla digital: bloquea todo para proteger el negocio del fútbol

LaLiga ha convertido el inicio de temporada en una pesadilla digital: bloquea todo para proteger el negocio del fútbol

Parecía inevitable, y así ha sido: Ha vuelto el fútbol, y con él, los bloqueos de IPs de LaLiga en España. El viernes comenzó la temporada 2025/26, y desde entonces numerosos usuarios han podido comprobar cómo se han iniciado también esos bloqueos indiscriminados y masivos de IPs. La pesadilla no parece tener solución a la vista. Las consecuencias se repiten: todo tipo de sitios web legítimos quedan inaccesibles durante horas.

johel
Este finde ya he visto 3 o 4 webs que no cargaban si no tiraba con la vpn. hoy ya funcionan...
De nuevo incumplen la ley de telecomunicaciones mostrando un mensaje falso. Tienen la obligacion legal de indicar que la web esta bloqueada y por que motivo, sin embargo siguen mostrando un mensaje generico. Hay varias sentencias en contra pero da igual, son bloqueos buenos y las telecos no solo siguen haciendo lo mismo sino que cada vez con mas descaro.
NPCmasacrado
INTERNACIONALIZAD EL CONFLICTO

LOS TURISTAS Y EXPATS NO PUEDEN TRABAJAR EN ESPAÑA MIENTRAS HAY FUTBOL

De esta manera espantamos turistas y obligamos al estado a actuar para no perder guiris y turistas porque no pueden conectarse a su trabajo, web...

Hay que hacer de cada conflicto con los de arriba un problema para los guiris y la gente de fuera, y aquí ganamos

#1 #3 #4 #6
johel
#17 Si viviesemos del turismo de calidad y los teletrabajadores tuviesen algun tipo de poder igual resultaba relevante, pero nuestro modelo turistico es en gran medida turismo basura y los teletrabajadores con poder estan teletrabajando en otros paises.
NPCmasacrado
#18 En reddit la cantidad de yankis que se vienen a España es una locura
Ze7eN
#4 Yo tampoco los he tenido y el mío pertenece al grupo MásMóvil, pero eso no quiere decir que no lo bloqueen, sino que a lo mejor, simplemente, no ha afectado a ningún servicio que utilices. Lo siento pero la solución no debe ser cambiar de operador.
TikisMikiss
#5 "Lo siento pero la solución no debe ser cambiar de operador."

Son soluciones que están en manos del consumidor. No hay muchas más cuando el s7bnormal del juez le ha dado la razón a los gerifaltes de la Liga.

Hacer boicot a lo que esté en manos del consumidor es lo que más daño directo y pre$$$$ión puede hacer.
gotxi85
#7 Estoy parcialmente de acuerdo. Es cierto que como consumidores podemos adquirir un servicio diferente y darles donde les duele, pero eso no quita que el problema de raiz es que una empresa privada esta pasandose la neutralidad de la red por el forro de los cojones y los jueces son retrasados y no entienden lo que implica esto ni el por qué es completamente ilegal.

Hoy es laliga, pero mañana sera otro y al siguiente otro y al siguiente otro, si esto no se para a nivel legislativo y hay penas duras, cambiar de proveedor no va a servir de nada.
TikisMikiss
#29 "Hoy es laliga, pero mañana sera otro y al siguiente otro y al siguiente otro, si esto no se para a nivel legislativo y hay penas duras"

Claro, pero ese es el tema, ¿cómo consigues cambiarlo a nivel legislativo? Ahora mismo hoy por hoy los propios deficientes mentales de los jueces le están dando la razón a los magnates mangantes de La Liga.

La vía práctica es ejercer presión como consumidores. Cuando el $$$ está en juego, afectando a muchas más empresas grandes, ahí es fácil que todos se pongan de acuerdo en mandar al guano a los de La Liga.
gotxi85
#32 Recurriendo y llevándolo al nivel que haga falta hasta que nos den la razón, como se hace en todos los juicios.
TikisMikiss
#34 Ya lo están haciendo (lo de recurrir) sin mucha suerte hasta el momento.

Cuando hay presión económica por medio la cosa suele ir más rapidita.

Oye, si funciona lo de recurrir (de momento nada) genial, pero viendo la estupidez supina de los jueces, la presión económica es lo que está en la mano directa de la gente y que puede servir justamente para conseguir esos cambios legislativos entre otras cosas.
shinjikari
#5 Es más que evidente que no todos los ISPs bloquean, y que incluso los que bloquean no lo hacen con las mismas IPs, así que sí, puede ser una solución cambiar de ISP. ¿Que la solución deseable es ajusticiar a Tebas en alguna plaza mayor? Pues sí. Pero mientras...

hayahora.futbol/#estado
shinjikari
Hay ISPs que no dan ningún problema. Si la gente cambiara de ISP en función del servicio que les da, lo de La Liga se habría terminado hace tiempo.
Ze7eN
#1 No se a qué operadores te refieres, porque precisamente como dice el artículo el problema es que son todos los operadores: Movistar, O2, MásMóvil, Digi, Vodafone, Lowi...
shinjikari
#2 Cero problemas con mi operador desde que Tebas comenzó su cruzada. Un operador pequeño que no está en tu lista.
Aokromes
#4 no todos tienen acceso a operadores pequeños.
shinjikari
#8 Eso es cierto. Pero los que lo tienen, apenas lo usan.
unodemadrid
#4 Cuando dices 0 problemas te refieres a 0 problemas para ver el futbol de forma pirata? o sitios legales con daños colaterales?
shinjikari #33 shinjikari *
#14 no va a provocar que los grandes empiecen a hacer caso omiso de una orden judicial

Claro que no, por eso yo no he afirmado eso en ningún momento. Pero los grandes ISPs están ENCANTADO con la medida de Tebas. Y son los que pueden presionar precisamente para que se acaba esta pantomima.

#22 No veo fútbol, ni pirata ni legal.

#23 Pues no lo sé, pregúntales a ellos por qué siguen usando ISPs que les bloquean. De paso, pregúntales a los consumidores por qué siguen en compañías eléctricas que les cobran el triple por Kw que las pequeñas. Yo que se.
Ovlak
#33 Pero los grandes ISPs están ENCANTADO con la medida de Tebas. Y son los que pueden presionar precisamente para que se acaba esta pantomima.
A ver, yo he entendido cuál era tu razonamiento. Tendría sentido si los grandes ISPs estuvieran simplemente pasando por el aro de una petición directa de La Liga, o de algún cese y desista. Pero hay que meter en la ecuación que existe una orden judicial que le faculta a ello y obliga tanto a grandes como a pequeños. La fuga de clientes no generaría la necesidad de presionar para acabar con la medida (que es potestad de un juez), sino que generaría presión para que se aplicara la medida por quienes no la están aplicando.
shinjikari #45 shinjikari
#40 Es que ahí precisamente está el truco.

En síntesis, el truco es el siguiente:

El titular de los derechos acude a un Juzgado honesto, imparcial y preocupado, como no podía ser de otra forma, por la defensa de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.

Ahí plantea una demanda, no contra quien considera infractor de esos derechos (Cloudflare o los usuarios que hacen uso ilícito de sus servicios), sino contra los operadores de telecomunicaciones que dan acceso a internet,

…   » ver todo el comentario
Joker_2O
#45 el Operador es demandante y perjudicado a la vez, es un uso torcitero de la justicia. Se demandan a sí mismos para conseguir permiso para bloquear IPs que piratean su contenido aunque se lleven otros negocios por delante.
leader
#22 Esa es la peor parte. Quien quiere ver el fútbol pirata lo sigue haciendo sin ningún problema, con cualquier operador. Pero igual no funciona tu app del banco y no puedes hacer un bizum :clap: :clap: :clap:
d5tas
#22 Claro que se refiere a entrar en sitios legales. El futbol pirata sigues pudiéndolo ver aunque tengas Movistar como operador.
R2dC
#4 R? Euskaltel? Pepe-internet? (o como se llame este ultimo)
andando
#24 con Pepephone si tengo bloqueos
knzio
#4 qué ocurre cuando un operador pequeño es simplemente revendedor de fibra de las grandes? Te bloquearán igual, supongo
Ominous
#2 Adamo creo que no da problemas.
Glidingdemon
#9 Adamo no está en ninguna ciudad grande, yo diría que ni mediana
obmultimedia
#13 Adamo da un servicio muy testimonial.
Glidingdemon
#21 Pero funciona muy bien, para la gente que vive en pueblos chiquitos, Adamo les a cambiado a mejor la conexión a internet.
obmultimedia
#49 Ahora me ha dado por mirar su web y es completo desastre, en Firefox se desmorona el iframe del menu bajandose hasta el infinito quedandose todo en blanco y en chrome ni siquiera pasa del menu principal.
Glidingdemon #56 Glidingdemon
#52 ahora mismo me acabo de meter, sin ningún problema. Hay partidos a partir de las 19 Sporting - Córdoba a las 9 Elche-betis que quieres que te diga, a mí me va de lujo,
Tiroalpalo
Y te sale
TIROALPALO-OFICIAL | TIROALALO.ME
obmultimedia
#56 me referia a la de ADAMO xD xD
shinjikari
#2 Son muchos precisamente por ser pequeños. En mi caso es PTV Telecom.
troll_hdlgp
#2 Y para los que tenemos esos operadores, un parche temporal en forma de VPN gratuito: one.one.one.one/
calde #79 calde *
#1 Eso es como si uno va por la carretera haciendo el cafre y el resto, para evitar accidentes, busca otras carreteras para evitarlo, no? Aunque sea haciendo el doble de kms o yendo por caminos de cabras...

BIBA LA LIBERTÁ, LAS CAÑAS, EL FURBOL Y LOS TOROS! EA!

cc: #2
Ovlak
#1 No lo creo. La problemática viene derivada de una orden judicial. Si hay ISPs pequeños donde todavía no ha llegado el bloqueo se debe exclusivamente a que, precisamente por ser pequeños, no han llamado la atención, no porque estén dispuestos a saltarse la orden. Pero sólo es necesario que Tebas siga avanzando en su cruzada y envíe cartas a esas empresas para que tu solución deje de ser eficaz, más si cabe si empiezan a incrementar sus clientes.

Resumiendo, que moverse a operadores pequeños no va a provocar que los grandes empiecen a hacer caso omiso de una orden judicial, sólo provocará que a los pequeños también les tiren de las orejas. La solución a esto debe pasar por lo legal.
llorencs
#14 Bueno depende del número de clientes que pierden. Si pierden unos centenares o unos pocos miles, les importará una mierda. Pero, el tema es como todo, la unión, si pierden decenas o cientos de miles de clientes. Aquí si que ya se pondrían las pilas
Ovlak
#63 Sí, pero es muy probable que se pusieran las pilas para que la orden judicial se haga efectiva para todo el mundo. No sé por qué creéis que su reacción habría de ser otra.
Alcalino
#1 si hubiera operadores que no estuvieran afectados por el bloqueo.... no crees que los piratas se pondrían rápidamente a usar esos mismos operadores?
Cidwel
#1 A parte del ISP de tu pueblo que se hará el loco porque es minoritario, sabiendo que no hacer caso a las demandas de la liga está incidiendo en una ilegalidad, no hay ningun lugar donde huir
shinjikari
#55 Eso no es cierto. Incluso los grandes no bloquean las mismas IPs ni lo hacen "a tiempo". ¿Por qué?
Cidwel
#57 Pon un ejemplo de ISP que no lo haga, uno que pueda acceder la gran mayoría de españoles, y allá vamos. Todos los de la lista de hayahora.futbol han reportado bloqueos en algunas de las ips mas globales y comunes. A lo mejor un ISP solo bloquea 3 ramales, pero te ha jodido miles de webs de cloudflares y repos, los mas importantes
bibubibu
Hasta que alguno les lance un DDOS y les tire el chiringuito a los mierdas del fútbol y Tebas.

Luego a llorar por las esquinas.
Antipalancas21
#31 Mucho están tardando en hacerlo, sera por que es principio de temporada
dunachio
Yo con yoigo no he tenido problemas, pero es increíble que esto pase. Puto fútbol.
OCLuis
El imperio va a tener que pensar en dejar de cobrar por el circo o en darnos un poco más de pan para que no tengamos necesidad de distraer nuestra hambre ni nuestros problemas.
Antipalancas21
Hay una solución muy sencilla, que nadie contrate el futbol y otro deporte.
Glidingdemon
Yo es que no soy de fútbol, entiendo que al que le guste ande jodido si lo veía pirata, pero he visto a Márquez ganar el sprint y la carrera sin ningún problema, y reconozco que no pago danz, y sin cortes, en esa página en concreto que lo veo, también echan fútbol, coches y cualquier evento deportivo como el tenis y el jurbol de canastos. Aunque yo solo veo las motos y la F1, muy recomendable para una buena siesta, ahora que no hay tour. Y tengo Jazztel.
andando
#16 realmente los bloqueos empiezan a la hora de los partidos, el día que coincida con las motos tendrás más problemas. Consejo, usa Tor, pensé que no iría bien el streaming pero me ha sorprendido
Glidingdemon
#19 Tor es un suplicio, tarda mucho, lo tenía en la tablet y lo desinstalé, ayer el final de las motos coincidió con partidos, de la premier, y siguió funcionando bien. Yo uso Mozilla para esto con el bloqueador de anuncios, hasta para YouTube, también lo uso para escuchar podcast y música en el coche y me va de lujo, ya no uso Spotify.
andando
#51 los partidos de la premier no son cosa de Tebas, los bloqueos empiezan con los partidos de la liga española, si quieres compruébalo está noche a partir de las 21
Glidingdemon
#58 y dale, de verdad que leéis? Que no veo fútbol, me aburre soberanamente, es que no me vale ni para echarme la siesta, veo motos y f1 para la siesta, lo demás me la trae al pairo, soy incapaz de ver 5 minutos seguidos de un partido de fútbol, sólo hay una cosa que cambió antes, un discurso de Santivago hablando de democracia y libertad.
andando #65 andando *
#64 jajaja pero si a me la suda chico.
Sólo te estoy explicando que las páginas esas que te funcionan ahora, no te van a funcionar cuando haya liga española, que es cuando empiezan los bloqueos. Y que si coincide la F1 o las motos con la liga española, tendrás problemas. Nada más.
Glidingdemon
#65 Ya, pues el final el final de la Liga este año yo seguía viendo las motos, así que si a ti te la suda, mira lo que me suda a mi tu trolentario. No se si has sido tu o otro el que me ha pedido el nombre de la pagina, os lo doy y encima me vienes con pegas y gilipolleces, bueno que quieres que te cuente. Hale buena tarde.
andando
#80 chico, relee el hilo, en ningún momento intentaba no trolearte ni ponerte pegas ni gilipolleces, no he leído el resto de conversación que hayas tenido con otros, yo solo te indicaba que NO vas a poder ver las motos cuando a la vez haya liga española. Nada mas
unodemadrid
#16 Entonces se puede ver gratis? no hay que pagar a movistar? o como va eso?
Glidingdemon
#26 A ti no te digo nada, tú eres un fachitieso, pagalo que es lo que exigen a los que votas. xD xD xD xD xD xD
silencer #30 silencer
#16 danos una pista de qué página es, tengo un amigo que...
{0x1f609}
andando
#30 pirlotv en español, livetv.sx en otros idiomas, también xupimarc2 o huhu.to
1 K 17
Glidingdemon #46 Glidingdemon
#30 tiroalpalo. Así todo junto, no pongas nada más, ni .org, ni otras .net ni gaitas, yo me meto con Mozilla y con el bloqueador de anuncios y sin problema, ya te digo que fútbol no veo, me imagino que también lo bloquearán al ser una opción que tiene orange que es la dueña de Jazztel, pero para las motos, F1, tenis, baloncesto y demás, funciona bien.
Si quieres también pelisflixhd2 también con Mozilla hay tienes todas las plataformas y películas, no se lo digas a nadie. :troll:
Cidwel #54 Cidwel *
Hasta la putisima polla

- Ni repos de linux
- Ni descargar cores en retroarch
- Ni paginas completamente arbitrarias
- Ni hacer "npm install [programa random]"

Ayer tuve que instalar una VPN para actualizar mi puto sistema operativo y seguir trabajando.

Esto es de locos, y lo peor es que cloudflare YA HA PERDIDO la causa abierta que tenía contra la liga. No hay nada que hacer, tragar y punto, hasta que hagan ilegales las VPN

Y lo peor, mi IPTV funciona perfectamente.
alpoza
#54 Lo de hacer ilegales las VPN ya se lo están planteando en UK.
Cidwel
#59 En europa tambien. Lo logico es que los baneen. Es lo único que les impide al deep state tener controlado a toda la sociedad
speednetz.com/news/goodbye-vpn-the-eu-wants-to-ban-its-use-throughout-
victorjba
Pues yo ayer estuve viendo al Zaragoza (pirata, por supuesto) hacer el ridículo para variar. Tebas, barnízamela.
MoñecoTeDrapo
Un ejemplo de que en un país que respeta las libertades se puede, y a veces se debe, opinar en contra de las decisiones judiciales, aunque tengamos la obligación de acatarlas
xavicx
Solo digo que con Digi, no sé cómo coño lo han hecho que han bloqueado el acceso a un dominio que apunta a MI NAS (apunta a través de duckdns)
j_martic
Hasta ahora los bloqueos locos de Tebas no me habían afectado, pero ayer por la tarde quise ponerme una serie en Stremio, y el add on de Torrentio no funcionaba tampoco. No me lo esperaba, la verdad.
millanin
Según me dicen los que no pagan el fútbol pirata se sigue viendo sin problema. No entiendo lo que le ven de entretenido.
#69 brandao
#62En esta segunda, acaban de prometerme que es la primera vez que les reportan algo así...
He contestado un "ohhhh noooo... eso no... no...." cómplice, que sonase a "sé que es mentira... y lo has prometido! ". Se ha notado la risa. Le he contado toda la historia completa sin rodeos, obviamente lo saben, están hasta el culo de la historia y tendrán orden de no "confesar". Esta vez se supone me han tomado nota de todo al pie de la letra y me rellamarán para decirme algo que no sea penoso.

Hay que cuanto menos, incordiar con esto, pero a incordiar a los operadores no: a la compañía.
#62 brandao
Ayer volviéndome loco con 2 acortadores de url, pensando que era mi internet, tardé horas en descubrirlo y ni caí en esto.
Gracias por menear. Estoy en mi 2ª llamada con LOWI, en la primera, me mintieron (jurando que lowi no bloquea IPs y punto. Nerviosa la compañera. No deben permitirles confesar).
knzio
#62 porque igual ni lo hace lowi, si en tu zona revenden cobertura de movistar... ata cabos
1 K 18
brandao
#72 no había valorado eso, gracias.
pirat
Es incomprensible que esto ocurra sin una condena ejemplarizante, pero que se puede esperar de nuestra pocilga judicial que de una forma u otra acaba perjudicándonos a todos.
#37 pirat
Es incomprensible que esto ocurra sin una condena ejemplarizante, pero que se puede esperar de nuestra pocilga judicial que de una forma u otra acaba perjudicándonos a todos.
Los responsables de esto deberían, aparte de sancionados, ser apartados de esos cargos e inabilitarles para ellos permanentemente.
nospotfer
Me flipa como esa gente va bloqueando IPs indiscriminadamente haciendo daño a gente que hace cosas de verdad y a mí en cambio mi IPTV superpirata me funciona a la maravilla y nunca me ha dado problemas.
Jarod_mc
país de lelos
Tecar
#25 Sí, un país en el que en vez de luchar contra los piratas, carga contra los que los detienen.
Tecar
Todo menos luchar realmente contra el causante del problema: los piratas y el pulso de telefónica con Cloudflare que se niega a bloquearlos.
zancudo
#41 el problema es la liga y los bloqueos permitidos por los jueces
TCforever
Totalmente absurda la situación. Es posible que el número de gente a la que han privado de ver el fútbol pirata sea cercana a 0. Es probable que el uso de VPNs se haya disparado dandose a conocer el sencillo uso de estas herramientas a los que hasta entonces ni las conocían, e incluso cloudflare sacó la app de WARP permitiendo esquivar estos bloqueos... Al final sólo acaban perjudicando a los que usan servicios legítimos como github, que por cierto, también a pasar por VPN.
selufetto
bah, la historia se repetirá. Tendrán que bajar el precio del fútbol, y entonces la gente dejará de piratear. Luego irán subiendo los precios poquito a poco de nuevo y metiéndoles publi.
EnLos80EraPeor
¿Y el Gobierno que dice a todo esto? ¿Sacar una Ley para impedir abusos de empresas privadas para otro día no?
