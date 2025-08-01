“Todos los cómplices del genocidio deberán rendir cuentas”

Alex Foley, ciudadano estadounidense-británico, ha creado el Accountability Archive (‘Archivo de Responsabilidad’) para llevar un registro exhaustivo de todas las personas y organismos que promueven el exterminio del pueblo palestino.Viajé a Londres para reunirme con Alex, de 32 años, ciudadano estadounidense-británico y cofundador de The Accountability Archive (‘Archivo de Responsabilidad’). Acudí a él no solo como periodista, sino como superviviente del genocidio de Gaza, llevando conmigo el horror de la pesadilla, el recuerdo de mis seres
| etiquetas: accountability archive , responsabilidad , genocidio , palestino , complicidad
¿Qué pasaría ese día? A lo mejor pasó algo relevante
Quien pueda responsabilizar, que responsabilice.
El problema es que quien apoya y defiende esto no tiene conciencia y le dará todo igual.
Lo de que no se les penalizará no castigará legalmente ya lo tengo asumido. Pero socialmente siempre se pueden hacer cosas