“Todos los cómplices del genocidio deberán rendir cuentas”

Alex Foley, ciudadano estadounidense-británico, ha creado el Accountability Archive (‘Archivo de Responsabilidad’) para llevar un registro exhaustivo de todas las personas y organismos que promueven el exterminio del pueblo palestino.Viajé a Londres para reunirme con Alex, de 32 años, ciudadano estadounidense-británico y cofundador de The Accountability Archive (‘Archivo de Responsabilidad’). Acudí a él no solo como periodista, sino como superviviente del genocidio de Gaza, llevando conmigo el horror de la pesadilla, el recuerdo de mis seres