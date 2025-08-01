edición general
“Todos los cómplices del genocidio deberán rendir cuentas”

Alex Foley, ciudadano estadounidense-británico, ha creado el Accountability Archive (‘Archivo de Responsabilidad’) para llevar un registro exhaustivo de todas las personas y organismos que promueven el exterminio del pueblo palestino.Viajé a Londres para reunirme con Alex, de 32 años, ciudadano estadounidense-británico y cofundador de The Accountability Archive (‘Archivo de Responsabilidad’). Acudí a él no solo como periodista, sino como superviviente del genocidio de Gaza, llevando conmigo el horror de la pesadilla, el recuerdo de mis seres

#2 laruladelnorte
cuando, después del 7 de octubre de 2023, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant llamó a los palestinos “animales humanos”, cuando Benjamin Netanyahu invocó la historia bíblica de “Amalek” [Amalek se describe en la Biblia hebrea como el enemigo de la nación de los israelitas, que debe ser “borrado”] y cuando el presidente estadounidense Joe Biden repitió la historia desmentida de los “cuarenta bebés decapitados”, todas las alarmas de Foley se dispararon a la vez. “El 8 de octubre ya

#15 ElenaCoures1
#2 ¿Y todo esto a partir del 7O?
¿Qué pasaría ese día? A lo mejor pasó algo relevante
#3 DarthMatter
¡Muy bien!

Quien pueda responsabilizar, que responsabilice.
#1 Pertinax
Deberían. Con un Simonmed Ahmudsenthal persiguiéndoles durante décadas.
#4 sotillo
#1 Pasará, ni el Neta ni el Trump duraran mucho y cuando decaiga su poder, que así será, serán juzgados y pagarán durante décadas como les pasó a los alemanes
#5 Pertinax
#4 Todos tenemos serias dudas al respecto.
#6 sotillo
#5 También las tenían los nazis los primeros años, han generado una repulsión y un asco que afectará incluso a los inocentes
#7 Esfingo
#4 No mientras USA exista.
#13 TheShrike
Todo aquel que haya defendido el genocidio de Israel deberia ser anatemizado socialmente. Hacerlo cómplice de esta barbarie y que la culpa recaiga sobre su conciencia recordándoselo continuamente.

El problema es que quien apoya y defiende esto no tiene conciencia y le dará todo igual.
Lo de que no se les penalizará no castigará legalmente ya lo tengo asumido. Pero socialmente siempre se pueden hacer cosas
#14 eipoc
#11 ¿te molo?
#8 eipoc
Aquí hay mucha basura que apoya a los genocidas, ni les banean y campan como pedro por su casa.
#9 platypu
#8 y mucha basura nazi que apoya a putin
#10 eipoc
#9 aquí la única basura nazi es la de Zelensky y Europa y los que les apoyan.
#11 platypu
#10 cuando el cerebro no da, no da
#12 sliana
seamos realistas: deberian porque lo dice el sentido comun y la ley, pero se iran de rositas porque lo dice la historia conocida.
