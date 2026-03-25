El auge de los agentes de inteligencia artificial (IA) está transformando el trabajo digital, ya que estos sistemas automatizados pueden operar aplicaciones, gestionar correos electrónicos y ejecutar tareas complejas de manera autónoma. Este avance ha despertado tanto entusiasmo como preocupación entre expertos y empresas tecnológicas en Estados Unidos.
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"Estos sistemas pueden cometer errores graves, desde el envío de correos electrónicos indebidos hasta la eliminación accidental de archivos importantes. La investigadora Summer Yue, del laboratorio de IA de Meta, reveló que uno de estos bots llegó a borrar miles de mensajes al organizar su correo electrónico.
El carácter impredecible de algunos agentes se ha evidenciado en casos como el de OpenClaw, un… » ver todo el comentario