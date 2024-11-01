Todas las ilegalidades que Trump ha cometido en 2025, por ahora [ENG, 40 min]  

El abogado Devin J. Stone (Legal Eagle) explica las más de 200 ilegalidades que la administración Trump ha cometido desde el 20 de enero, por orden cronológico, indicando qué ley se vulneró con cada acción.
| etiquetas: trump , ilegalidades , ee.uu , legal eagle
Esto va a ser más largo que las versiones extendidas de La Liga de la Justicia con comentarios del director.
Por otro lado, estaba viendo el video y estaba pensando, estaría genial que esto se hiciera con todo Presidente a, por ejemplo, mitad de mandato, y que por ley, saliera en hora punto en las televisiones públicas de cada pais. Ya fuera para las cosas malas, o buenas (si no hubiera malas, claro ))