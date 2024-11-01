edición general
16 meneos
21 clics
Todas las ilegalidades que Trump ha cometido en 2025, por ahora [ENG, 40 min]

Todas las ilegalidades que Trump ha cometido en 2025, por ahora [ENG, 40 min]  

El abogado Devin J. Stone (Legal Eagle) explica las más de 200 ilegalidades que la administración Trump ha cometido desde el 20 de enero, por orden cronológico, indicando qué ley se vulneró con cada acción.

| etiquetas: trump , ilegalidades , ee.uu , legal eagle
12 4 0 K 121 Trump
9 comentarios
12 4 0 K 121 Trump
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
El año que viene rompe el récord
2 K 60
oceanon3d #7 oceanon3d
#5 Te veo muy optimista; yo empiezo a apostar por el fin del mundo antes que acabe este año :troll:
0 K 8
Barney_77 #3 Barney_77
Pocas me parecen...  media
2 K 55
themarquesito #1 themarquesito
@HeilHynkel Lo que te decía de las ilegalidades. El vídeo es de hace 5 días, así que ya debe haber dos o tres ilegalidades más.
1 K 40
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#1

Esto va a ser más largo que las versiones extendidas de La Liga de la Justicia con comentarios del director.
1 K 40
TXTSpake #4 TXTSpake
Ostras, es que no ha dejado ni una ley sin violarla, madre mía con el Trump :S.

Por otro lado, estaba viendo el video y estaba pensando, estaría genial que esto se hiciera con todo Presidente a, por ejemplo, mitad de mandato, y que por ley, saliera en hora punto en las televisiones públicas de cada pais. Ya fuera para las cosas malas, o buenas (si no hubiera malas, claro ))
1 K 26
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Esas son las primeras, seguro que escarbando un poco salen mas.
0 K 20
#8 pirat
umpa trumpa
0 K 9
oceanon3d #6 oceanon3d *
El TS que eligió el mismo le dio inmunidad legal ... le dios inmunidad hasta para saltarse legalmente al propio TS.
0 K 8

menéame