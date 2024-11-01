edición general
Toda la Franja de Gaza queda incomunicada por un apagón de internet y telefonía mientras avanzan los tanques israelíes

La presencia del Ejército en dos barrios de la capital tras el corte de suministros ha provocado que la población sienta miedo por lo que podrá ocurrir.

etiquetas: gaza , genocidio , israel
comentarios
ipanies
Ya han terminado con los periodistas, ahora solo hay que cortar las comunicaciones para que ninguna información y sobre todo, imágenes salgan de ese matadero que están preparando los sionistas.
Parece ser que la comunidad internacional no va a hacer nada y el genocidio se va a finalizar. La rabia e impotencia que sufrimos los que no somos genocidas ha de perseguir para siempre a los que están apoyando esta salvajada.
pilarina
Aquí la caida de internet .  media
sliana
El que más y el que menos ya se ha dado cuenta de que para informar vale cualquiera. Para manipular ya no.
