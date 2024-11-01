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Tiroteos entre bandas y un 70% más de incidentes con armas blancas fuerza a los Mossos a blindar L'Hospitalet

Tiroteos entre bandas y un 70% más de incidentes con armas blancas fuerza a los Mossos a blindar L'Hospitalet

Los Mossos han incrementado la presencia de agentes de orden público en L’Hospitalet de Llobregat después del tiroteo donde murió un joven dominicano hace pocos días. El incidente, avanzado por ElCaso.com, puso fin a la vida de un joven de 27 años la madrugada del 28 de marzo. Otro joven resultó herido muy grave. De noche, en un parque público, delante de otras personas, abrieron fuego contra dos personas.

| etiquetas: tiroteos , bandas , lhospitalet , mossos
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Fedorito #1 Fedorito *
Nunca entenderé que se huya de la pobreza y la violencia y que termines intentando replicar todo aquello de lo que has huido en el lugar al que has ido.
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taSanás #2 taSanás
#1 todos creemos que el problema son los demás, pero a veces, el problema es uno mismo, y cambiar de sitio.. no cambia el problema
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treu #3 treu
#1 allí hay uno mas fuerte que estos, y aqui ven su oportunidad
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Dragstat #4 Dragstat
#1 algunos de los que huyen lo hacen porque se meten en problemas tan chungos que tienen que huir de su propio país. Y en su nuevo país, casualmente, se siguen metiendo en problemas.
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#6 rystan
#1 No se mueven racionalmente, sino solamente por instintos.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#1 Quiza estos no huyen de la violencia, solo van a nuevos mercados que ven mas lucrativos. Es un tipo de inmigracion economica
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#9 imaginateca
#1 Porque no solo huyen los buenos, honestos y currantes. También los hijos de puta. Y adivina quién se come a los hijos de puta (pista: los de la calle Serrano, no).
Luego nos extrañamos de que haya inmigrantes que voten a VOX. Nadie se lo explica, ¿verdad? Pues ahí lo tienes.
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#11 eqas *
#1 cuando vas de visita a casa ajena, te tienes que portar mejor que en tu casa. Pero claro, depende de dónde partas.

Al segundo delito (de sangre, robo, financiero, fraude...), go home, pero ya.
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Lo de las bandas no deberian ir a por la cupula de la organizacion y a por su medio de financiacion?
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#10 imaginateca
#5 No has visto tú películas.
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Catapulta #8 Catapulta
Armas blancas 70%. Qué se dejen de racismo los de VOX pues.
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menéame