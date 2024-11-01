Tiroteos entre bandas y un 70% más de incidentes con armas blancas fuerza a los Mossos a blindar L'Hospitalet

Los Mossos han incrementado la presencia de agentes de orden público en L’Hospitalet de Llobregat después del tiroteo donde murió un joven dominicano hace pocos días. El incidente, avanzado por ElCaso.com, puso fin a la vida de un joven de 27 años la madrugada del 28 de marzo. Otro joven resultó herido muy grave. De noche, en un parque público, delante de otras personas, abrieron fuego contra dos personas.