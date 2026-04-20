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Un tiroteo desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y seis heridos  

El Gabinete de Seguridad ha informado de que un hombre ha abierto fuego en uno de los emblemas turísticos del país y después se ha suicidado

| etiquetas: tiroteo , méxico , pirámide , teotihuacán
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