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Un tiroteo desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y seis heridos
El Gabinete de Seguridad ha informado de que un hombre ha abierto fuego en uno de los emblemas turísticos del país y después se ha suicidado
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