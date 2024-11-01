edición general
Tirar a un frailecillo por un acantilado, la tradición islandesa que ayuda a estos pájaros a continuar su ciclo vital

Tirar a un frailecillo por un acantilado, la tradición islandesa que ayuda a estos pájaros a continuar su ciclo vital

En las costas de Islandia, cada final de verano marca el inicio de un ritual peculiar: el lanzamiento de frailecillos jóvenes (Fratercula arctica) desde lo alto de los acantilados. La tradición, conocida como puffling rescue, puede sonar cruel, pero es todo lo contrario. Lejos de ser un acto de violencia, constituye una estrategia ancestral para ayudar a estas aves marinas a encontrar su camino hacia el mar. Los frailecillos juveniles, confundidos por la luz artificial de las aldeas, a menudo se desorientan y terminan en las calles, incapaces

#1 Leon_Bocanegra
Una tradición que deberíamos seguir todos. Que aquí ahí algunos frailes que... Menudos pájaros
Cuñado #2 Cuñado
Así empezaron muchas revoluciones... :roll:
#4 Hombre_de_Estado *
Nota aclaratoria: si hacer lo mismo con una cabra, el que se convierte en cabrón eres tú, no la cabra.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Si los curas y frailes supieran ..
