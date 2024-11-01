Tirar a un frailecillo por un acantilado, la tradición islandesa que ayuda a estos pájaros a continuar su ciclo vital

En las costas de Islandia, cada final de verano marca el inicio de un ritual peculiar: el lanzamiento de frailecillos jóvenes (Fratercula arctica) desde lo alto de los acantilados. La tradición, conocida como puffling rescue, puede sonar cruel, pero es todo lo contrario. Lejos de ser un acto de violencia, constituye una estrategia ancestral para ayudar a estas aves marinas a encontrar su camino hacia el mar. Los frailecillos juveniles, confundidos por la luz artificial de las aldeas, a menudo se desorientan y terminan en las calles, incapaces