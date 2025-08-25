El Tipo 214 alemán se impone al S-80 español como futuro submarino de ataque AIP de la Armada de la India

Funcionarios del Ministerio de Defensa de la India expresaron a medios locales que ya se ha emitido la autorización del ejecutivo para que, de la mano con los astilleros estatales Mazagon Dockyards Limited, se pueda avanzar en un acuerdo formal con la contraparte alemana. Particularmente, se espera que los primeros contactos con el fabricante ThyssenKrupp Marine Systems puedan llevarse a cabo durante los próximos días, apuntando los focos a poder contar con un contrato en un plazo de seis meses.