edición general
4 meneos
126 clics
Típico sonido de una rana sostenedora de agua

Típico sonido de una rana sostenedora de agua  

Este es el sonido que hacen las ranas sostenedoras de agua (Ranoidea platycephala) cuando se les estimula.

| etiquetas: rana , agua , sonido
3 1 0 K 37 ocio
1 comentarios
3 1 0 K 37 ocio
Titto87 #1 Titto87
Viendo videos de animalitos con mi peque nos salto este clip, se convirtió en nuestro favorito después de las carcajadas
1 K 26

menéame