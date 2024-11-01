·
main action
Típico sonido de una rana sostenedora de agua
Este es el sonido que hacen las ranas sostenedoras de agua (
Ranoidea platycephala
) cuando se les estimula.
rana
agua
sonido
#1
Titto87
Viendo videos de animalitos con mi peque nos salto este clip, se convirtió en nuestro favorito después de las carcajadas
