Tiny Jag abandona el Festival AfroFuture tras saber que a los blancos se les cobraría un precio diferente [ENG]

Jillian Graham, también conocida como la rapera Tiny Jag (entre 'espinita' y 'jaguar diminuto') de Detroit, se retiró de un festival local de música esta semana porque no estaba de acuerdo con su modelo de pago en el cual las personas de color tenían que pagar menos que los blancos. Un amigo blanco le informó de la diferencia de precios por una captura de pantalla a través de Instagram. La entrada "POC" ("people of color" = personas de color) en venta anticipada era 10 dólares y la entrada "non-POC" (personas no de color) era 20 dólares.