El timo del deporte universitario

Quien no cobra un duro, aparte de la beca, son los estudiantes representando a la universidad. Los derechos televisivos de la liga española de fútbol rondan los 1.500 millones anuales. Imaginad una competición deportiva que mueve una cantidad comparable de dinero, pero donde los jugadores no cobran un duro, y participan con la esperanza de no lesionarse y que un equipo de la NFL o NBA les llame algún día y puedan por fin ganarse la vida. Bueno, eso es la NCAA.