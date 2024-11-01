Time-lapse de la famosa ciudad amurallada de Kowloon construida a escala en Minecraft [ENG]  

La ciudad amurallada de Kowloon, el asentamiento más densamente poblado del planeta, fue demolida a mediados de los 90. En su apogeo en los 80, albergaba a unas 33.000 personas, pero las estimaciones suelen rondar las 50 000. En una superficie de 2,6 hectáreas. Un arquitecto que se hace llamar Sluda Builds en YouTube, la reproujo en un proyecto de Minecraft. Desde cero, incluído un sorprendente desnivel del terreno que no se aprecia en fotografías, reconstruye meticulosamente rascacielos, entreplantas, pasillos interiores, azoteas y callejones.