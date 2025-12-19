TikTok asegura haber firmado acuerdos para crear una nueva empresa conjunta en EE UU

El plan largamente pospuesto de TikTok para separarse de su matriz china ByteDance se puso en marcha este jueves, cuando la popular plataforma de intercambio de vídeos anunció que iba a ser adquirida por un grupo de compradores liderado por Oracle. Se espera que el acuerdo se cierre el 22 de enero de 2026, aunque Chew añadió que “queda mucho trabajo por hacer” antes de esa fecha. Las autoridades reguladoras chinas aún no han dicho si aprobarán la transacción, pero, de aprobarse, pondría fin a un larguísimo culebrón que ha sido una parte crucial
