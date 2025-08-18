Tierra de Tábara denuncia que la Junta no moviliza medios de extinción desde las provincias que no están afectadas por los fuegos

En un contexto de evidente falta de medios y con la Junta de Castilla y León exigiendo al Estado que colabore con personal y maquinaria en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a Castilla y León, la asociación Tierra de Tábara denuncia que el operativo no está dejando desplazar a los bomberos forestales destinados en provincias de la comunidad en las que actualmente no hay incendios.