edición general
22 meneos
20 clics
Tierra de Tábara denuncia que la Junta no moviliza medios de extinción desde las provincias que no están afectadas por los fuegos

Tierra de Tábara denuncia que la Junta no moviliza medios de extinción desde las provincias que no están afectadas por los fuegos

En un contexto de evidente falta de medios y con la Junta de Castilla y León exigiendo al Estado que colabore con personal y maquinaria en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a Castilla y León, la asociación Tierra de Tábara denuncia que el operativo no está dejando desplazar a los bomberos forestales destinados en provincias de la comunidad en las que actualmente no hay incendios.

| etiquetas: tierra de tábara , castilla y león , denunca , no moviliza , medios , extinción
16 6 0 K 217 mnm
3 comentarios
16 6 0 K 217 mnm
pepel #1 pepel
+Que me los manden de Madrid, perro sanche culpable.
1 K 35
#3 tierramar
Como ya paso en Valencia con la DANA
0 K 14

menéame