¿Tienes que ir a trabajar con aviso rojo o naranja por las lluvias?: cuáles son tus derechos y qué pasa con tu sueldo
¿Puedes quedarte en casa y no ir al trabajo por estos avisos? ¿Qué hacer si ya estás en la oficina y te encuentras en riesgo? ¿Qué consecuencias tiene en tu sueldo y en las horas que no has trabajado?
actualidad
#1
Milmariposas
Ahora mismo cayendo la mundial en Valencia y alrededores...
www.rain-alarm.com/
#2
SMaSeR
La salida de mi barrio en Zaragoza (imagen), como no vaya en canoa al trabajo no se como quieren que vaya
.
Mi barrio es el de la riada famosa con la chica encima del coche hace 3 años ya. Aquí cada vez que cae agua, veo un rio chiquitito en mi calle. Esto se repite por todo el barrio y por los barrios de La Paz y Torrero, y todo el agua va a parar a la rotonda donde esta la comisaria de la local. Ai se junta y baja en tromba por el tercer cinturón, un rio de golpe.
#3
SMaSeR
*Ahí
