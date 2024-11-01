edición general
31 meneos
54 clics
Las tiendas de barrio echan el cierre en España: cierres en masa de pequeños negocios afectando a la cohesión social

Las tiendas de barrio echan el cierre en España: cierres en masa de pequeños negocios afectando a la cohesión social

El cierre masivo de tiendas de barrio no solo supone pérdidas económicas. Afecta también a la cohesión social de los barrios, que ven desaparecer espacios de interacción y confianza construidos durante años. La falta de relevo generacional, sumada a la dureza del contexto económico, acelera una transformación que amenaza con dejar calles enteras sin vida comercial.

| etiquetas: tiendas , cierre , crisis , barrio
25 6 0 K 316 actualidad
19 comentarios
25 6 0 K 316 actualidad
Comentarios destacados:      
nopolar #1 nopolar
En el artículo se olvidan de los rentistas que se flipan con los alquileres, y si ven que un negocio puede respirar le aprietan mas. Al final todos los locales acabarán convertidos en infraviviendas turísticas.
19 K 196
#10 Lusco2
#1 No todos los bajos son aptos para viviendas y suelen tener un coeficiente de comunidad abusivo. No es cierto que sean los propietarios de bajos los que más encarecen el alquiler, para empezar un arrendamiento se dejan dos meses libres para que el inquilino lo adecúe a su actividad y pagan IVA. Ahora se ven abandonados y nadie los quiere ni regalados
0 K 7
#12 yarkyark
#1 "En el artículo se olvidan de los rentistas que se flipan con los alquileres, y si ven que un negocio puede respirar le aprietan mas. "

Tu respuesta ideológica no sirve para todo. En un local si puedes echar al inquilino si no paga y no hay mucho que reparar. Además son mas difíciles de alquilar.

Por una parte hipermercados y supermercados acabaron con casi todas las tiendas de alimentación. Y ahora las ventas por internet están acabando con las tiendas especializadas que eran las que sobrevivían con poco volumen de ventas pero márgenes altos. Y los que se han adaptado no necesitan un local comercial para vender por internet.
2 K 7
WcPC #19 WcPC
#1 Cojonudo, se olvida de la principal causa...
Como siempre, ese blog es que da penita.
0 K 12
mund4y4 #5 mund4y4
Los alquileres son imposibles.
Viviendo en Compostela, por ejemplo, cogiendo un local que he visto ahora mismo en Idealista, por 1200€ al mes, mes de fianza, mes “para la inmobiliaria”, 3 o 4 meses a mayores tendrás que tener para poder subsistir, un poquito de reforma que metas para acondicionar, todo el género que tienes que comprar para venderlo, suministros, seguros, etc
La gente “normal” no tiene esos ahorros para “jugárselos” en un negocio, sea cual sea.
7 K 82
The_Ignorator #7 The_Ignorator
Opinión impopular: el pequeño comercio quizás algo ha puesto de su parte.

Se me ocurre el panadero de mi pueblo, años y años haciendo lo que le daba la gana, hasta que a la gente se le han inflado las narices y aprovechan que tienen que salir del pueblo para mas cosas y compran fuera, o precongelado o se han pasado al de molde.

En mi barrio he tenido mala suerte con las ferreterías del barrio: o me han intentado timar inventándose el precio en mi cara (e injustificado) o incluso se me han…   » ver todo el comentario
6 K 73
#14 fremen11
#7 Si algunos son un poco ladrones.......
0 K 9
#17 Borgiano
#7 Muchos se lo han ganado a pulso, eso desde luego, entre los malos modos que se gastan muchos y lo poco que se han currado el negocio yo creo que han sobrevivido porque no había otra cosa.
0 K 6
francesc1 #3 francesc1
La presión del Carrefour o Mercadona de turno sobre la cadena de distribución y los costes de tener un negocio hacen que sea inviable.
6 K 69
shake-it #4 shake-it *
#3 En mi ciudad, Madrid, hay otros factores no desdeñables. Como por ejemplo, un modelo de turismo masivo insostenible. Nuestros barrios ya no son de los vecinos, sino de los turistas. Y los turistas no pisan las tiendas de barrio, sólo supermercados, franquicias y tiendas cuquis.En lugar de comerse un menú del día, se van a un KFC o al Lidl para cocinarse algo en el AirBnB de turno, por ejemplo. Y es raro que necesiten una ferretería, una mercería o una tienda de reparación de calzado.
3 K 52
francesc1 #13 francesc1
#4 donde yo estoy igual es diferente, los paquis abren tiendas de verduras/frutas, souvenirs. Los marroquíes abren carnicerías y tiendas de reparación de electrodomésticos, ropa y calzado , los chinos tienen tiendas de ropa y bares. Y los subsaharianos top manta.

Algunos están en zonas caras de cojones sin clientela y permanecen abiertos con tres o cuatro empleados. ¿Como lo hacen? De dónde sacan el dinero para permanecer abiertos? Dónde está hacienda? Como puedes tener un negocio tipo bar con alquiler de 4500€ mes y solo tener unos 10/20 clientes dia tomando un café o a lo sumo una cerveza y permanecer abierto dos años. Y aquí ni dios se inmuta.

Yo no tengo cojones a abrir ningún negocio. Los costes son brutales.
0 K 11
#16 Borgiano
#4 Pero eso es porque vivirás en el centro, en los barrios no hay turistas, hombre.
0 K 6
shake-it #18 shake-it *
#16 Supongo que es sarcasmo...?(
0 K 15
Battlestar #15 Battlestar
Las tiendas "especializadas" en productos no perecederos solamente, la tienda de electrodomésticos, la paquetería, la zapatería y todas esas cosas.

Porque las de bienes consumibles como panaderías, farmacias, verdulerías, la carnicería, el minimarket de los pakistanis y los chinos van siempre viento en popa.
1 K 22
ChatGPT #2 ChatGPT
Mira, así se puede hacer vivienda en esos bajos :troll:
0 K 10
#6 Kuruñes3.0
Bueno no s esi las echaremos mucho de menos.
Surtido limitado, ineficacia en la gestión, problemas a la devolución, peor precio...
Pasa como con los bares. Cualquiera qurñe no sabe que hacer con su vida ni vale para currar por cuenta ajena "emprende" aunque por incapacidad vaya a dar una mierda de servicio.
En realidad yo solo uso las de comestibles.
0 K 7
shake-it #8 shake-it
#6 Estás generalizando muy injustamente. Hay carniceros o ferreteros que llevan abiertos toda la vida, en ocasiones varias generaciones, que conocen su negocio perfectamente y son mucho más profesionales que cualquier iletrado de un Dunkin Donuts. Y este artículo habla de eso, de los negocios de toda la vida que están cerrando. No de los nuevos negocios de emprendedores de mierda que dan un pésimo servicio.
3 K 36
nopolar #9 nopolar
#8 Pregúntale cualquier duda al enésimo chaval de usar y tirar que tienen contratado en el Leroy Merlín y luego al de la ferretería de tu barrio. Por cierto, sigo encontrando mejores precios en cosas de uso común en ferreterías de barrio que en grandes centros o Amazon.
2 K 33
#11 MetalAgm
#9 Amazon como todo, empezó con precios bajos para reclamar la atención, una vez conseguido el nicho de mercado de N millones de clientes, a subir precios por encima de las tiendas de barrio, que con la inercia de que era mas barato, se sigue comprando sin mirar... y ademas, ha metido muchos productos directamente de Aliexpress que estan mas baratos en Aliexpress o Temu...
1 K 18

menéame