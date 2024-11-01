Las tiendas de barrio echan el cierre en España: cierres en masa de pequeños negocios afectando a la cohesión social

El cierre masivo de tiendas de barrio no solo supone pérdidas económicas. Afecta también a la cohesión social de los barrios, que ven desaparecer espacios de interacción y confianza construidos durante años. La falta de relevo generacional, sumada a la dureza del contexto económico, acelera una transformación que amenaza con dejar calles enteras sin vida comercial.