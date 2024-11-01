Las tiendas de barrio echan el cierre en España: cierres en masa de pequeños negocios afectando a la cohesión social

El cierre masivo de tiendas de barrio no solo supone pérdidas económicas. Afecta también a la cohesión social de los barrios, que ven desaparecer espacios de interacción y confianza construidos durante años. La falta de relevo generacional, sumada a la dureza del contexto económico, acelera una transformación que amenaza con dejar calles enteras sin vida comercial.
Tu respuesta ideológica no sirve para todo. En un local si puedes echar al inquilino si no paga y no hay mucho que reparar. Además son mas difíciles de alquilar.
Por una parte hipermercados y supermercados acabaron con casi todas las tiendas de alimentación. Y ahora las ventas por internet están acabando con las tiendas especializadas que eran las que sobrevivían con poco volumen de ventas pero márgenes altos. Y los que se han adaptado no necesitan un local comercial para vender por internet.
Como siempre, ese blog es que da penita.
Viviendo en Compostela, por ejemplo, cogiendo un local que he visto ahora mismo en Idealista, por 1200€ al mes, mes de fianza, mes “para la inmobiliaria”, 3 o 4 meses a mayores tendrás que tener para poder subsistir, un poquito de reforma que metas para acondicionar, todo el género que tienes que comprar para venderlo, suministros, seguros, etc
La gente “normal” no tiene esos ahorros para “jugárselos” en un negocio, sea cual sea.
Se me ocurre el panadero de mi pueblo, años y años haciendo lo que le daba la gana, hasta que a la gente se le han inflado las narices y aprovechan que tienen que salir del pueblo para mas cosas y compran fuera, o precongelado o se han pasado al de molde.
En mi barrio he tenido mala suerte con las ferreterías del barrio: o me han intentado timar inventándose el precio en mi cara (e injustificado) o incluso se me han… » ver todo el comentario
Algunos están en zonas caras de cojones sin clientela y permanecen abiertos con tres o cuatro empleados. ¿Como lo hacen? De dónde sacan el dinero para permanecer abiertos? Dónde está hacienda? Como puedes tener un negocio tipo bar con alquiler de 4500€ mes y solo tener unos 10/20 clientes dia tomando un café o a lo sumo una cerveza y permanecer abierto dos años. Y aquí ni dios se inmuta.
Yo no tengo cojones a abrir ningún negocio. Los costes son brutales.
Porque las de bienes consumibles como panaderías, farmacias, verdulerías, la carnicería, el minimarket de los pakistanis y los chinos van siempre viento en popa.
Surtido limitado, ineficacia en la gestión, problemas a la devolución, peor precio...
Pasa como con los bares. Cualquiera qurñe no sabe que hacer con su vida ni vale para currar por cuenta ajena "emprende" aunque por incapacidad vaya a dar una mierda de servicio.
En realidad yo solo uso las de comestibles.