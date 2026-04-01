Thiago Ávila, coordinador de la Global Sumud Flotilla:"Tenemos un enemigo en común y el mismo destino: el del pueblo palestino"

Entrevista a Thiago Avila. "La criminalización, el silencio, la difamación y la persecución física a personas, como a la que se está sometiendo a Francesca Albanese, forman parte de esta estrategia de desmovilización.



Yo estoy en una situación en la que no puedo ir a ningún país del norte global sin que me dirijan a la delegación de policía antes incluso de entrar. No puedo ni cambiar dinero, ni reservar una habitación de hotel… Es el coste que intentan que sufran las personas movilizadas por causas justas como esta."