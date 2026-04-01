Thiago Ávila, coordinador de la Global Sumud Flotilla:"Tenemos un enemigo en común y el mismo destino: el del pueblo palestino"

Entrevista a Thiago Avila. "La criminalización, el silencio, la difamación y la persecución física a personas, como a la que se está sometiendo a Francesca Albanese, forman parte de esta estrategia de desmovilización.
Yo estoy en una situación en la que no puedo ir a ningún país del norte global sin que me dirijan a la delegación de policía antes incluso de entrar. No puedo ni cambiar dinero, ni reservar una habitación de hotel… Es el coste que intentan que sufran las personas movilizadas por causas justas como esta."
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A ver si sale la derecha de una vez y salimos a protestar a la calle porque la vida padre de la flotilla con impuestos de todos es una puta broma
El nuevo erasmus para los que se creen superiores moralmente con el dinero de los demás es un puto chiste, y la broma ya ha llegado muy lejos