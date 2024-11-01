·
9
meneos
29
clics
The Seatbelts - Tank!
Directo de 2001 de The Seatbelts interpretando la intro de Cowboy Bebop
#1
Pyrefox
A blast from the past... que tiempos, la edición de video un poco terrorífica, pero es pura magia el directo. See you space cowboy!
2
K
21
#2
Amperobonus
#1
La calidad 240 es pura purria, pero no he visto ningún otro directo con esa fuerza e intensidad. Una pasada
1
K
15
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
