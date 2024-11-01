edición general
The Seatbelts - Tank!

Directo de 2001 de The Seatbelts interpretando la intro de Cowboy Bebop

| etiquetas: the seatbelts , tank , live , jazz , cowboy bebop
2 comentarios
Pyrefox
A blast from the past... que tiempos, la edición de video un poco terrorífica, pero es pura magia el directo. See you space cowboy!
Amperobonus
#1

La calidad 240 es pura purria, pero no he visto ningún otro directo con esa fuerza e intensidad. Una pasada 8-D
