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The Pink Panther theme. Guitarra acústica

The Pink Panther theme. Guitarra acústica  

El inmortal tema principal de "La pantera rosa" interpretado con guitarra acústica.

| etiquetas: henry mancini , pink panther , guitarra acústica
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1 comentarios
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FrayM #1 FrayM
¿Qué tienen ciertas composiciones que siempre que te las encuentras las escuchas relamiéndote de gusto? :roll:
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menéame