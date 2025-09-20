edición general
The Orville (2017)

Mucha gente opina que “Héroes Fuera de Órbita” (1999) fue una de las mejores películas de Star Trek jamás realizadas aun cuando en realidad era una parodia. El director y guionistas de ese film comprendieron lo que hizo grande a Star Trek mejor de lo que lo hicieron tantos otros directores y guionistas que participaron en las películas de la franquicia, salieran éstas adelante o se quedaran en meros proyectos. Pues bien, el productor, guionista y director Seth McFarlane demostró con su serie The Orville demostró que él era de esos elegidos

OCLuis #1 OCLuis
Star Trek ya es casi un género cinematográfico propiamente dicho: las series originales de la franquicia, series de humor, de animación, reboots, parodias, cameos, etc...
Personalmente me gusta y me atrae infinitamente más la idea de salir al espacio a explorar que salir a masacrar todo lo que haya.
Imag0 #2 Imag0
Es la mejor saga de la historia
