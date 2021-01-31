'The New York Times' señala al Barça como el club más endeudado de la historia del fútbol

En el texto se recuerda que la deuda del FC Barcelona ha alcanzado los 2.500 millones de euros, citando al tesorero del club. El artículo pone en duda que la entidad azulgrana pueda salir del agujero negro económico en el que se encuentra.
No todo es "por darle tanto a Messi".
PD: La solución a corto plazo del Barcelona pasa por volverse SAD y que aparezca un billonario que lo compre (que alguno habrá interesado).
En mi opinión el origen de las locuras fue la salida de Neymar (es más, su fichaje también fue y sigue siendo muy polémico) y la huida hacia adelante con fichajes completamente locos (Coutinho, Dembelé, Griezmann, entre muchos otros). Y con fichas desmesuradas, que todavía están pagando (era Bartomeu).
Una buena parte de la deuda tiene que ver con el nuevo estadio también (cosa que también tiene el Madrid, por cierto).