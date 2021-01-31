edición general
17 meneos
52 clics
'The New York Times' señala al Barça como el club más endeudado de la historia del fútbol

'The New York Times' señala al Barça como el club más endeudado de la historia del fútbol

En el texto se recuerda que la deuda del FC Barcelona ha alcanzado los 2.500 millones de euros, citando al tesorero del club. El artículo pone en duda que la entidad azulgrana pueda salir del agujero negro económico en el que se encuentra.

| etiquetas: the new york times , fc barcelona , fútbol
15 2 2 K 176 actualidad
9 comentarios
15 2 2 K 176 actualidad
#1 Jacusse
Alguna gestión mal hecha debe haber habido, si fuese cierto.

No todo es "por darle tanto a Messi".

PD: La solución a corto plazo del Barcelona pasa por volverse SAD y que aparezca un billonario que lo compre (que alguno habrá interesado).
1 K 24
Ze7eN #2 Ze7eN *
#1 Es obvio que los contratos de renovación anuales de los últimos años de Messi fueron solo el principio de la ruina del club. Después, todos los presidentes han pegado patadas adelanta y hecho operaciones ruinosas, pagando auténticos dinerales por jugadores como Coutinho, Dembelé o Griezmann. Y Laporta ha puesto el puntito final con sus tejemanejes turbios, las palancas y las refinanciaciones del Espai Barça, que es una locura absoluta. El coste y los intereses del Espai Barça, se calculan en torno a los 2.820M (94M x 30 años), de los cuales 640M son intereses.
4 K 34
lonnegan #4 lonnegan *
#2 Mejor te preocupas de la deuda de tu club. De momento el dictador Pérez ya quiere vender una parte a manos privadas.
2 K 31
devilinside #9 devilinside
#4 No, si el artículo lo ha hecho Florentino. Y que conste que este madridista no quiere que el Barça se vaya a la mierda porque si no la Liga se convierte en la liga francesa o la alemana
0 K 12
#5 Jacusse
#2 No creo que los contratos de renovación de Messi sean el origen de la ruina. Messi les dejó, y les sigue dejando, muchísimo más dinero, visibilidad y prestigio del que le pagaron. Ergo, por ahí no va la cosa.

En mi opinión el origen de las locuras fue la salida de Neymar (es más, su fichaje también fue y sigue siendo muy polémico) y la huida hacia adelante con fichajes completamente locos (Coutinho, Dembelé, Griezmann, entre muchos otros). Y con fichas desmesuradas, que todavía están pagando (era Bartomeu).

Una buena parte de la deuda tiene que ver con el nuevo estadio también (cosa que también tiene el Madrid, por cierto).
0 K 10
#6 joseac
Al Deportivo le estuvieron encima por mucho menos, no entiendo como al Madrid y al Barsa no les reclaman todo lo que deben, y encima la liga sería más competitiva porque la podrían ganar otros que no siempre los mismos.
0 K 14
#3 omega7767
claramente vivieron por encima de sus posibilidades...
1 K 13
BertoltBrecht #7 BertoltBrecht
La mayoría de sus últimos presidentes han pasado por la cárcel.
0 K 9
#8 VFR *
Madrid ens roba :troll:
0 K 8

menéame