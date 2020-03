The New York Times pone a Aznar como ejemplo de irresponsabilidad con el coronavirus

El prestigioso diario estadounidense The New York Times ha publicado este domingo un extenso artículo sobre lo que muchos europeos adinerados hicieron cuando comenzó a propagarse el coronavirus por Europa. En un artículo titulado Los ricos de Europa huyen del virus a sus segundas residencias propagando ira y miedo, el rotativo neoyorquino se fija en la actitud que tuvieron muchos de los que cuentan con casas en la playa o en la montaña. Así lo hizo también José María Aznar, expresidente del Gobierno, al que The New York Times pone como ejemplo.