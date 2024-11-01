'The Jute Mill Song', Dundee (Lowland Folk).  

Esta canción es probablemente una de las canciones populares más famosas y bonitas que han salido de Dundee (¡ya representada aquí en algunas versiones muy bonitas e interesantes en YouTube!). (por lo que yo sé, esta versión en concreto de la canción no se había publicado hasta ahora). Creo que esta interpretación de Lowland Folk, que he extraído de mi preciado disco de vinilo «Coorse & Fine», es sin duda una de las mejores grabaciones que se han hecho de esta canción y merece estar al alcance del público que ofrece YouTube. La mayoría de la gente sabrá que la famosa letra fue escrita por esa notable mujer de Dundee, Mary Brooksbank, que sabía perfectamente de lo que hablaba, ya que ella misma pasó sus primeros días de trabajo (desde los 13 años) esclavizada en la fábrica. Al reunir las imágenes visuales para esto, no pude evitar darme cuenta de cómo las fotos que encontré daban testimonio de la conmovedora letra de Mary sobre las condiciones sociales de aquellos días.