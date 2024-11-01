The Jimi Hendrix Experience - Hey Joe (1967)

The Jimi Hendrix Experience fue una banda de rock angloestadounidense que se formó en Westminster, Londres, en septiembre de 1966. El grupo estaba compuesto por el cantante, compositor y guitarrista Jimi Hendrix, el batería Mitch Mitchell y el bajista Noel Redding, y estuvo activo hasta junio de 1969. Durante ese tiempo publicaron tres álbumes de estudio y se convirtieron en uno de los grupos más populares del rock. Muy influyentes en la popularización del hard rock y el rock psicodélico.