"The Gaza Birds Singing Group": Un profesor de música enseña a los niños de Gaza a armonizar el sonido de los drones israelíes. [ENG]

Ahmed fundó el grupo Gaza Birds Singing, que ayuda a niños a aprender su oficio y a encontrar alegría durante el genocidio, la hambruna y los bombardeos israelíes. El Conservatorio Nacional de Música Edward Said ha sido la principal escuela de música de Gaza desde que abrió una sucursal allí en 2012. Antes del genocidio, formaba a cientos de estudiantes en diversas disciplinas musicales y enviaba a los mejores talentos a actuar en el extranjero con la Orquesta Juvenil Palestina. Su edificio en la Ciudad de Gaza fue destruido por Israel.

security_incident #3 security_incident
Una pasada como cantan con los armónicos del sonido de los drones.
powernergia #1 powernergia
A estas horas ya lo habrán matado.
#2 veratus_62d669b4227f8
Eso mismo pense, esta gente mejor que no fueran conocidos porque estos malnacidos no dudaran en acabar con cualquier atisbo de esperanza o sonrisa que detecten. Malditos ellos y quienes les apoyan. Son basura.
