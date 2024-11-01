The Bibi Files (documental 2024) [ENG]  

"The Bibi Files" es un documental estadounidense de 2024 dirigido por Alexis Bloom. Presenta imágenes filtradas del interrogatorio del juicio a Benjamin Netanyahu. Como parte de la investigación sobre las acusaciones de soborno y fraude contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, la policía israelí grabó miles de horas de interrogatorios entre 2016 y 2018. Estas imágenes se filtraron al cineasta Alex Gibney a través de Signal a principios de 2023.