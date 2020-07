A Thandie Newton no le gusta Crash: "Neutralizaba la rabia de los afroamericanos"

En lo que llevamos de siglo, ¿ha habido una ganadora de los Oscar más odiada que Crash? Ahora mismo, la verdad, no se nos ocurre ninguna. Por si fuese poco el rumor de que la Academia de Hollywood le otorgó el premio a Mejor Película para no premiar a Brokeback Mountain, y así no irritar a la derecha estadounidense, su propio director y guionista Paul Haggis ha declarado que el filme no le parece para tanto y no se merecía la estatuilla. Y ahora es Thandie Newton, una de sus protagonistas, la que afirma no verle la gracia.