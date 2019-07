El testimonio de un conductor salmantino: “Me quitaron el carné por 20 cubatas pero fui a Madrid 5 veces”

Vienen a recuperar todos los puntos y el carné retirado en algún caso por sentencia judicial. La mayoría por alcoholemia, droga y velocidad. Tienen la obligación de “fichar” con su huella y firmar antes de entrar. Algunos asistentes demuestran que aún no están muy sensibilizados. "Había tomado media botella de aguardiente y más de 20 cubatas... y no exagero. Pero yo iba bien. Muchas veces lo he hecho y nunca me ha pasado nada. En el juicio me quitaron el carné 18 meses y una multa de 960 euros, pero sin el carné me he ido a Madrid cinco veces”.