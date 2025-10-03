Un testigo revela a la jueza de la DANA que Mazón “mandaba” en el Cecopi

Un técnico forestal declaró que “el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mandaba en el Cecopi” durante la DANA de 2024, que provocó 229 muertos. Explicó que la exconsejera Salomé Pradas tuvo un papel capital en la coordinación hasta la llegada de Mazón a las 20:28, tras un almuerzo de más de tres horas en El Ventorro. Criticó también la “falta de rapidez y determinación” en las decisiones comparándolo a otras situaciones, y recordó la retirada anticipada de bomberos del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó 46 muertos en Paiporta.